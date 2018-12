Pouze osobní auta a jen jedním pruhem. Pražské technické služby otevřely most u Vltavské

Na most v pražské Bubenské ulici u stanice metra Vltavská se ve čtvrtek v poledne vrátila osobní auta do 3,5 tuny. Jezdit mohou řidiči směrem do Holešovic. Nákladní automobily na most nadále vjíždět nesmí. Potvrdila to mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Praha 15:05 27. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na most u Vltavské se vrátila osobní auta, stavbu je ale ještě nutné podepřít | Zdroj: Technická správa komunikací Praha

Místo dvou pruhů je zatím otevřený jen jeden uprostřed mostu směrem do Holešovic. Technici budou dál most podpírat.

„Samotné statické podepírání mostu plánujeme začít 15. ledna,“ uvedla na twitteru Technická správa komunikací.

Za několik měsíců by se tak na něj mohla vrátit i nákladní doprava a taky druhá část tramvajové linky. Ty nyní jezdí jen jedním směrem. Podle TSK je ale podepření mostu jen dočasným řešením, v dalších letech se musí zbourat. O jeho budoucnosti město teprve rozhodne.

Jak jsme slíbili, přes most X022 na Vltavské od dnešního poledne opět jezdí osobní auta do 3,5 t ve směru do Holešovic. Za podmínky vymezení průjezdu středem mostu to umožnily výsledky zatěžovacích zkoušek. Samotné statické podepírání mostu plánujeme začít 15. ledna #mostyPraha pic.twitter.com/QPuBAG84XD — TSK Praha (@TSKPraha) 27. prosince 2018

Částečné obnovení provozu umožnily výsledky zatěžovacích zkoušek v polovině prosince. Při zkouškách společnost INSET použila tři devadesátitunové vozy, které postupně na most najížděly.

„Konstrukce mostu byla zatížena až do 130 procent své normální nosnosti," popsal náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

A odborníci po zatížení mostu sledovali, jak se stavba chová. „Z výsledků můžeme říct, že se chová pružně a snese statické zatížení. V jednom parametru je poškozen výrazně, má aktivní trhliny, které tam být nesmějí,“ řekl ředitel INSET Ludvík Hegrlík.

A ještě jedno video ze zatěžovacích zkoušek mostu X022 do Bubenské ulice. Provádíme i dynamické zkoušky... #mostyPraha pic.twitter.com/zEqNABTQXy — TSK Praha (@TSKPraha) 15. prosince 2018

Uzavření mostu

Na zhoršení stavu mostu v říjnu upozornila firma Pontex, která konstrukci monitorovala. TSK následně v noci z 23. na 24. října most navazující na magistrálu ve směru z centra uzavřela.

Provoz byl několik týdnů zastaven i pod konstrukcí a přerušil se provoz tramvají z Vltavské na Hlávkův most.

TSK nyní zkoumá mimo jiné Hlávkův most a most Legií, které rovněž jsou ve špatném stavu. Havarijní je také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje.

Rekonstrukci potřebuje i Palackého most mezi Podskalím a Smíchovem a řada dalších mostních konstrukcí.

Most na Vlatavské, který musel být kvůli bezpečnosti uzavřen. | Zdroj: TSK