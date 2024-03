Most vydá manuál, jak má vypadat vkusná reklama. Město tak zakročí proti vizuálnímu smogu

Reklamní poutače různých velikostí a barev, s odlišnou kvalitou tisku a provedením, často naskládané těsně vedle sebe. Tak vypadá okolí některých obchodů a provozoven služeb v Mostě. Reklama je umístěná na každém kousku fasády domů do výšky několika metrů. Podle odborníků jde o takzvaný vizuální smog, který hyzdí veřejný prostor. Most proto vydá manuál, který podnikatelům poradí, jak má vkusná a kvalitní reklama vypadat. Most 9:44 2. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizuální smog ve městě (ilustrační foto) | Foto: Anna Vavríková | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

„Vizuální smog je označování prodejen ve veřejném prostoru – je toho strašně moc na úkor kvality reklamy. Největší problém je přitom právě v tom, že ta kvalita je slušně řečeno nevalná,“ vysvětluje grafička Tereza Skřivanová, která se dlouhodobě zabývá vizuálním smogem, respektive jeho nahrazením vkusnou a účelnou reklamou.

Most chce omezit vizuální smog ve veřejném prostoru. Vydá manuál, jak má vypadat vkusná reklama

Podle ní vznikla v drtivé většině případů současná podoba reklamy u provozoven v 90. letech, kdy byl rozvoj pouliční reklamy v menších městech často dílem amatérů. Ti časem vytvořili jakýsi standard, který je ale dnes už odborníky vnímaný jako rušivý a škodící veřejnému prostoru.

„Dřív, když té reklamy ještě nebylo tolik, tak ta křiklavá reklama upoutala pozornost. Jelikož je ale reklamy v současnosti tolik, tak se vzájemně bije – vzniká tak negativní šum a nepřehlednost,“ dodává Skřivanová.

Domluvou

Most chce zlepšit podobu svých ulic a takzvaný vizuální smog odstranit. Vše ale bude dílem domluvy.

„Není to závazné – takhle to na soukromých objektech nelze řešit. Je to především o dobré komunikaci směrem k provozovatelům. Jednou z možností je i dotační program směrem k podpoře této myšlenky,“ vysvětluje primátor Marek Hrvol (ProMost).

Město vydá v polovině března manuál, který podnikatelům poradí, jak změnit reklamu tak, aby byla účelná a přitom nehyzdila okolí provozovny. Začít chce u podnikatelů, kteří sídlí v jeho objektech.

„Začneme u svých objektů, svých provozoven a svých nájemníků. Nově jim to budeme dávat i do smluv – to bude vlastně první část manuálu, který chceme řešit,“ potvrzuje mostecký primátor.

Klára Smrčková má kavárnu v objektu města. Návrhům na změnu venkovní podoby reklamy by se nebránila. „Asi by mě ale zajímalo, do jaké míry by to chtěli – v rámci zachování identity. Nějakým způsobem bychom se dohodnout mohli, záleželo by ale na tom, jak,“ dodává.

Karel Maršál má v domě soukromého vlastníka obchod s rybářskými potřebami. „Rybářské potřeby jsou o rybě na výloze a o barvě. Samozřejmě o všem se dá jednat,“ konstatuje.

Most chce obeznámit podnikatele s manuálem o vhodné reklamě ve druhé polovině března.