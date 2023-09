OBRAZEM: Proti zbourání památkově chráněného mostu pod Vyšehradem protestovalo na 200 lidí

Spolek Nebourat, který událost pořádal, již dříve proti záměru uspořádal on-line petici. Tu dosud podepsalo zhruba 17 500 lidí.

Začátkem srpna spolek podal trestní oznámení na správce mostu Správu železnic pro podezření z trestného činu zneužívání vlastnictví. Ten se podle jeho zástupců stal v souvislosti s neprováděním oprav a údržby mostu.

„Ta debata není o tom, zda se most někomu líbí a někomu připadá jako šrot. Most je ve špatném stavu, ale to není naše chyba. To je chyba Správy železnic, že tento most dvacet let neudržovala. Musíme si říct, že Správa železnic dvacet let nesystematicky plánuje rozvoj pražského železničního uzlu,“ řekl Petr Kutílek (Strana zelených), zastupitel městské části Praha 4.

@Spravazeleznic představila novou podobu Vyšehradského železničního mostu! ✨



Nová mostní konstrukce se třemi kolejemi se umístí na stávající pilíře. Na konci mostu pak vznikne vlaková zastávka Praha-Výtoň.



Hotovo by mělo být v roce 2027.



2T engineering pic.twitter.com/Jaqy49u25N — PID (@PIDoficialni) November 23, 2022

Bourání kulturní památky

Správa železnic má Vyšehradský železniční most udržovat od roku 2004, kdy byla stavba také prohlášena kulturní památkou. Statut se Správa železnic od roku 2010 pokusila dvakrát neúspěšně sejmout.

Firma již dříve na řešení špatného stavu mostu vypsala mezinárodní architektonickou soutěž, jejíž výsledky představila loni.

Vítězný projekt počítá s tím, že zůstane zachována jen spodní část s pilíři a nynější nýtovanou konstrukci nahradí nová. Proti tomu se však zvedla vlna odporu mezi místními obyvateli, komunálními politiky i odborníky, kteří požadují zachování stávající podoby. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) již dříve uvedl, že chce o dalším postupu rozhodnout do konce roku.

Proti plánovému záměru přestavby mostu se v minulosti vyjádřil například Český národní komitét ICOMOS a Centrum světového dědictví UNESCO vyzvalo dopisem ministerstvo kultury k zachování jeho stávající podoby.

Zachování požaduje i Národní památkový ústav, hlavní město Praha a městské části Praha 5 a Praha 2. Naopak většina odborníků, kteří se zúčastnili mezinárodního kolokvia pořádaného Správou železnic a ministerstvem dopravy, ve svých vyjádřeních doporučila konstrukci nahradit.

Zástupci spolku v souvislosti s trestním oznámením již dříve uvedli, že podle zákona je každý vlastník kulturní památky povinen pečovat o její dobrý stav a chránit ji před poškozením a znehodnocením. Tuto povinnost podle nich Správa železnic delší dobu porušuje. Zástupci správy tvrzení, že státní organizace most neudržuje, odmítli.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace.