Most získá dvanácti metrovou repliku Eiffelovy věže. Vznikne díky 3D tisku pro Olympijský festival

Olympijské hry v Paříži se blíží, a připravuje se na ně i české město Most. Proč? Právě u tamního jezera totiž bude Olympijský festival, odkud budete moct dění ve francouzské metropoli sledovat. Most díky tomu dostane i svou vlastní Eiffelovu věž. Trochu nižší repliku teď tisknou 3D tiskárny v Praze. Most 9:20 10. dubna 2024

„Tak tady je hala. Je tu aktuálně přes 200 tiskáren, které jsou nonstop v provozu“ popisuje v hlučné hale zakladatel a šéf společnosti 3DDEN Jan Hřebabecký. „Na těchto tiskárnách se tiskne Eiffelova věž. Tisk probíhá zhruba čtyři měsíce nepřetržitě a máme tady tiskárny speciálně upravené pro tisk našeho materiálu oPET, což je materiál z oceánského odpadu.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o vznikající replice Eiffelovy věže pro Olympijský festival

V praxi to znamená, že kus materiálu oPET někdy dříve například plaval jako PET lahev v oceánu. „Tady už vidíte sestavěné jednotlivé bloky Eiffelovy věže. Je to právě sestavené z vytištěných dílů,“ komentuje Hřebabecký.

Je to z plastu a v konstrukci jsou i ocelové podpěry, kterými se bude Eiffelova věž spojovat. Otázka je, zda bude moct replika skutečně sloužit jako rozhledna a zda na to bude někdo moct vylézt a podívat se. „Já si myslím, že to organizátor nedovolí někomu na to lézt, ale určitě, co se týče odolnosti a nosnosti, tak má to kapacitu na to, přistát tam vrtulníkem. Nosnost bude skutečně velká,“ říká Hřebabecký.

Replika ikonické Eiffelovky bude měřit 12 metrů, a autoři ji sestaví z asi 1500 dílů. Stát má přímo u jezera Most, říká Naďa Černá, manažerka projektů Českého olympijského výboru.

„A proto jsme chtěli i pomocí Eiffelovy věže tam vytvořit takový most do Paříže. Most myšleno s malým i velkým m. Při plánování kopie Eiffelovy věže jsme se řídili prostorem, který tam máme k dispozici a hlavně bezpečností a tato velikost nám vyšla jako ideální,“ vysvětluje Černá.

Kromě ikonické stavby si budou moct lidé v areálu vyzkoušet víc než 50 sportů. „Jsme rádi, že součástí areálu je i vodní plocha, takže si návštěvníci vyzkouší i veslování, jachting, nebo třeba rychlostní kanoistiku. Nebude chybět ani lukostřelba, šerm nebo skatebording. Už teď zveme všechny olympioniky, kteří jsou kvalifikováni a kteří zřejmě pojedou do Paříže, aby se po návratu podělili o své úspěchy s fanoušky v Olympijském festivalu,“ říká Černá.

Další otázkou je, co bude s Eiffelovou věží, až festival skončí. „Já mám dojem, že olympijský výbor jedná se zastupiteli města Most a že by měla potom být umístěna někde v rámci města,“ dodává Jan Hřebabecký, který s pousmáním potvrzuje, že to bude taková „mostecká Eiffelovka“.

Olympijské dny v Paříži začnou 26. července, ve stejný den se otevřou i brány festivalu v Mostě.