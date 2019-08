Tři exmanažeři Mostecké uhelné uspěli ve Švýcarsku s odvoláním. Dál zůstávají na svobodě

Tři bývalí manažeři Mostecké uhelné společnosti (MUS), kteří byli ve Švýcarsku v roce 2013 odsouzeni k trestům vězení za podvodné ovládnutí a tunelování bývalé státní firmy, mohou zatím zůstat na svobodě. Švýcarský federální soud totiž na základě jejich odvolání proti výši trestu vrátil věc k projednání soudu nižší instance, informuje Deník N. Lausanne 18:52 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Čmejla u soudu | Foto: Petr Horník Právo / Profimedia

Opětovné projednání se podle Deníku N týká tří odsouzených: Marka Čmejly, Jiřího Diviše a Oldřicha Klimeckého. Na rozdíl od dalších dvou Čechů odsouzených v téže kauze už pravomocně, Antonia Koláčka a Petra Krause, tak mohou zůstat na svobodě.

Podle verdiktu, na který se odvolává Deník N, švýcarský odvolací soud vyhověl odvolání trojice. „Stížnost odvolávajícího musí být přijata, napadený verdikt zrušen a případ vrácen k trestnímu soudu, aby uskutečnil nové veřejné jednání předtím, než znovu rozhodne o trestu,“ cituje český list z rozsudku z tohoto měsíce.

Švýcarský soud podle Deníku N vyslyšel především Čmejlův argument, že soud nedostatečně snížil jeho trest s ohledem na polehčující okolnost, že od trestného činu již uplynula dlouhá doba.

Marek Čmejla měl podle původního verdiktu švýcarského soudu z roku 2013 strávit ve vězení za podvod a praní špinavých peněz 48 měsíců, Jiří Diviš 46 měsíců a Oldřich Klimecký dostal 36 měsíců.

Proti rozhodnutí se však všichni tři odvolali a soud jim loni v prosinci výši trestů snížil – Čmejlovi na 46 měsíců, Divišovi na 42 měsíců a Klimecký dostal možnost řešit polovinu trestu formou probace s odkladem na dva roky. Všichni odsouzení museli také zaplatit část soudních nákladů. Navzdory snížení trestů se však všichni tři odsouzení odvolali znovu.

„Odvolací soud nařizuje, aby při novém rozhodování o trestu soud prozkoumal, zda je tato (polehčující) okolnost relevantní, i pokud jde o praní špinavých peněz a aby vyložil své důvody,“ konstatuje soudce v rozsudku.

Podle mínění odvolacího soudu prvoinstanční soud nezkoumal možné porušení zásady rychlosti procesu a jeho dopady na trest. Musí k tomu tedy přihlédnout v rámci nového šetření.

Současně verdikt poukazuje na skutečnost, že prvoinstanční soud měl umožnit veřejné projednání případu, což neudělal. Nyní mu tento postup odvolací soud přímo nařídil.

„Vnímáme to velmi pozitivně. Klient má nyní jistotu, že se mu nestane to, co panu Krausovi, a že tak může pokračovat v českém procesu,“ sdělila Deníku N obhájkyně Marka Čmejly Katarína Kožiaková Oboňová.

Za podvodné ovládnutí Mostecké uhelné společnosti soud v roce 2013 ve Švýcarsku odsoudil celkem šest lidí. Jsou to bývalí manažeři společnosti Antonio Koláček, Petr Kraus, Marek Čmejla, Jiří Diviš, Oldřich Klimecký a Belgičan Jacques de Groote.

Zatímco ostatní z odsouzených mají stále šanci na zmírnění trestů, Koláčkovi s Krausem odvolací soud loni v prosinci jejich argumenty zamítl, a verdikt je tak pro ně pravomocný. Koláček měl 19. srpna nastoupit ve Švýcarsku do výkonu trestu, to však odmítl s tím, že se chce účastnit soudního líčení v Česku.

Druhý z pravomocně odsouzených, Petr Kraus, tvrdil, že žádné předvolání k nástupu trestu nedostal. Letos v květnu ho však ve Švýcarsku zatkla policie a od té doby je ve vězení. Kraus podle České televize požádal o přerušení trestu ve Švýcarsku, aby se také mohl účastnit soudu v Praze.

Současně s odvolacím procesem ve Švýcarsku totiž probíhá také soudní líčení ve stejné kauze v Česku. Právě skutečnost, že všichni odsouzení dosud nenastoupili do výkonu trestu ve Švýcarsku, umožnila české justici tento případ otevřít. Českému státu podle obžaloby způsobili škodu nejméně 3,2 miliardy korun.