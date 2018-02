Téměř 90 mostů 'na spadnutí'. Podívejte se, kde v Česku jsou ty v nejhorším stavu

Z pohledu silničářů je havarijní stav tzv. terminus technicus. Je to nejvyšší stupeň na sedmibodové škále a v praxi znamená, že most vyžaduje okamžité, aspoň provizorní opravy. To je nyní možné vidět například u Libeňského mostu v Praze, kde dělníci staví provizorní podpěry. Stavbaři v případě sedmého stupně uvádí jako příklad naprostou zchátralost průřezů rzí nebo hnilobou, nadměrné průhyby nebo chvění a vlnění mostu.

Český rozhlas vytvořil s pomocí údajů od Ředitelství silnic a dálnic a krajských úřadů přehled mostů v havarijním stavu pro dálnice a silnice prvních až třetích tříd. Seznam má 89 položek, nejvíc z toho - 29 - je na jižní Moravě. Další jsou třeba v Olomouckém, Libereckém nebo Středočeském kraji.

Silničáři na těchto mostech většinou udělali provizorní úpravy nebo svedli obousměrný provoz jenom do jednoho pruhu, aby se konstrukce tolik nezatěžovala. Některé mosty jsou ale úplně zavřené nebo na ně můžou jen chodci a cyklisté.

Tak to vyřešil třeba Královéhradecký kraj u všech tří svých mostů v havarijním stavu - například v hradecké části Svinary. Hejtmanství plánuje opravy tohoto přemostění i dvou dalších v havarijním stavu už na letošek.

Na jižní Moravě silničáři za minulý rok opravili čtyři mosty, které byly na seznamu havarijních. Další opravy pokračují - třeba v Hostěrádkách nebo Zbýšově. Celkem je teď rozpracovaných sedm staveb. Kraj je plánuje dokončit nejpozději letos v létě a u dalších patnácti má nebo chystá projektovou dokumentaci.

Do oprav investují i další regiony - třeba Středočeský kraj na to má letos v rozpočtu až 800 milionů korun. Jenomže ani to zdaleka nestačí. „Úřad si nechal vypracovat studii a z ní vyplývá, že abychom dostali mosty do té kondice, v které bychom si je přáli, vyžadovalo by to zhruba sedm miliard,“ říká pro Radiožurnál středočeský radní pro dopravu František Petrtýl z hnutí ANO.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má aktuálně v nejhorší kategorii šest staveb. Loni se například podařilo opravit most přes Orlici v Hradci Králové, který se díky tomu dostal z kategorie sedm do kategorie dva. Letos plánuje začít s opravami mostů přes potok za středočeskými Krušovicemi a přes řeku Tyru v Oldřichovicích na severní Moravě. Kraje a ŘSD mají ve správě celkem přes 17 tisíc mostů.