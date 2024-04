Motivujeme, říká náměstkyně Jelínková o plánu snižovat dávky rodinám, kde děti nechodí do školy

Sociální dávky už by neměly být čtyři, ale jen jedna. Začalo se jí přezdívat superdávka a má nahradit příspěvek a doplatek na bydlení, přídavek na dítě a taky příspěvek na živobytí. Návrh jde do připomínkového řízení. „Nikdo z nás nechce cílit sociální dávky tam, kde jsou rozsáhlé majetky. Ale počítá se i se dvěma auty na domácnost,“ říká o takzvaném majetkovém testu pro Český rozhlas Plus náměstkyně ministra práce Šárka Jelínková (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 13:47 10. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šárka Jelínková, senátorka za KDU-ČSL (snímek z roku 2020) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odborníci kritizují, že rodiče, kteří neposílají své děti do školy, mají přijít o část nové superdávky. Nemáte obavu, že na tohle opatření ministerstva doplatí samotné děti?

Celý systém je nastaven motivačně tak, abychom rodinám pomáhali – a především rodinám, kde jsou děti. Na druhou stranu chceme dětem pomáhat i tak, že budeme rodiny motivovat k tomu, aby je posílaly do školy.

V dnešní době máme pořád ještě v Česku oblasti, kde až 20 procent dětí neplní školní docházku. Myslím, že to není dobrá vizitka ani pro tyto děti, ani pro jejich budoucnost.

Chceme, aby děti viděly své rodiče pracovat. A proto tam budou tyto motivační prvky.

To neznamená, že celá rodina, která potřebuje dávku nebo pomoc v sociální oblasti, že dávku nedostane.

Ale bude nižší. Jestli tomu dobře rozumím, tak nejde dát záruku, že rodiče, kteří dnes děti do školy neposílají, je najednou posílat začnou. Ale jisté je, že peníze, o které rodiče přijdou, budou v domácím rozpočtu chybět. V tomto smyslu odborníci upozorňují, že na to mohou doplatit děti.

Kromě zmíněné superdávky pořád existuje i takzvaná mopka, tedy mimořádná okamžitá pomoc. A tyto rodiny si pak mohou zažádat cíleně například o peníze na pomůcky dětí do školy nebo na mimoškolní aktivity.

Tohle je vyloženě možnost, jak dětem konkrétně pomoci a žádat mimo superdávku. Protože víme, že potřebujeme děti zejména ze sociálně slabých rodin dostat nejen do školního systému, ale i do toho mimoškolního. Tedy do dalšího vzdělávání, kroužků a podobně. Takže nějaká podpora poběží dál i vedle této superdávky.

V souladu s Ústavou?

Dlouhodobě nezaměstnaní by měli mít nárok na sociální dávku jedině v případě, že měsíčně odpracují 30 hodin pro stát. Podobné opatření ale před lety zrušil Ústavní soud. Nemáte obavu, že toto opatření stihne stejný osud?

My naši revizi dávek postupně představujeme zástupcům obcí, měst, politologům, dalším odborníků i politickým představitelům.

Komunikujeme s nimi tento systém a postupně ho měníme. V průběhu diskusí opravdu doznal změn. Na všechno se snažíme reagovat. A k vaší otázce, myslím, že to k tomu nepovede.

Budeme s lidmi, kteří mají problém se zaměstnáním, pracovat individuálně. Budou mít vypracovaný podpůrný plán.

A tím, že se nám čím dál víc věcí digitalizujeme, tak chceme, aby měli pracovníci úřadů práce více času i na individuální práci, na podporu a pomoc.

Tohle všechno včetně sociální práce poběží. My jen chceme jít cestou motivace tak, aby se v Česku vyplatilo pracovat a bylo to motivační.

Já jsem se ale ptal, jestli toto opatření bude v souladu s Ústavou. Máte jistotu, že ho Ústavní soud neshodí?

Nikdy nemáme žádnou jistotu. Ale nepředpokládám, že tak, jak jsme designovali tuto revizi dávek, že by to mělo k tomuto vést.

Zranitelné domácnosti

Čerpání sociálních dávek tedy chcete podmiňovat pracovní aktivitou, nebo alespoň snahou o ni. Ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček ale v této souvislosti vyjádřil obavu, že řada lidí by kvůli tomu mohla o dávku úplně přijít. Například ti, kteří mají překážky pro vstup na trh práce. Mysleli jste i na ně?

Mysleli. Máme tam definované i takzvané zranitelné domácnosti. To jsou ty, kde je zranitelný nějaký člen – dítě, osoby se zdravotním postižením, lidé o ně pečující, senioři, osaměli rodiče, kteří se starají o dítě do sedmi let věku.

Máme tedy zranitelné domácnosti definované různě. A pokud bude mít člověk nárok na invalidní důchod, nebo bude mít od lékaře jiné potvrzení – to jsou aspekty zranitelnosti, které budou při udělování této dávky zohledněny.

Takže obava Martina Šimáčka je podle vás přehnaná? A nehrozí, že řada zranitelných lidí o dávky přijde?

Neříkám, že je přehnaná. Budeme tyto námitky brát samozřejmě velice vážně. Ještě běží připomínkové řízení, kde budou moci odborníci uplatnit tyto připomínky. A my je vypořádáme. Budeme se k tomu muset postavit, dát k tomu vyjádření. A tímto způsobem budeme, doufám, všechny obavy postupně rozptylovat.

Ani dvě auta nevadí

Určité obavy vyvolává také další novinka, kterou je takzvaný majetkový test. Nově by se mělo zjišťovat, jestli žadatel o dávku nemá takový majetek, že pomoc nepotřebuje a může si pomoci sám. Poslanec ANO Aleš Juchelka to ale zpochybnil: „Ne všichni nezaměstnaní se do této situace dostanou vlastní vinou. Třeba jejich zaměstnavatel skončí v insolvenci nebo budou propuštěni. Tak aby tam byla nějaká inkubační doba, kdy se člověk může nadechnout. Může se mu nabídnout třeba rekvalifikace nebo jiné zaměstnání. A aby ta doba byla několikaměsíční, než bude muset člověk prodávat auto nebo byt.“ Co na to říkáte?

Tato inkubační doba, jak ji nazval poslanec Juchelka, tam bude. Pokud v situaci, jak ji kolega popsal, dojde ten člověk na úřad práce a bude s ním aktivně spolupracovat, tak tím všechny podmínky splní.

A co se týká majetku: nikdo z nás nechce cílit sociální dávky tam, kde jsou rozsáhlé majetky.

Ale když zůstanu u auta jako takového, tak s tím se počítá. Protože přece jen autem se člověk dostává do práce, vozí děti do školy, na mimoškolní aktivity... Počítá se i se dvěma auty na domácnost. A nebudou překážkou k tomu, aby rodina dosáhla na dávku.

Také se objevuje kritika, že vaše reforma nemotivuje lidi v exekucích, aby šli do oddlužení. Alena Ziglerová z Institutu pro sociální inkluzi, která je členkou vaší pracovní skupiny ministerstva pro revizi dávek, vysvětlila: „Nemotivuje to lidi, kteří jsou léta letoucí v exekuci, k tomu, aby vstoupili do oddlužení, tam setrvali tři roky, začali splácet dluhy a legálně pracovat. To je opravdu obrovský problém, že lidé se vyhýbají legální práci, aby nemuseli přiznávat své příjmy a aby jim vycházel disponsibilní příjem včetně dávek.“ Neměli jste v návrhu na tyto lidi víc myslet?

To samozřejmě také řešíme. Můžu zmínit různá Milostivá léta, která myslela na tyto lidi. Ale to jsou všechno věci, které je ještě možné měnit a reagovat na tyto situace.