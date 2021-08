Brno vrátilo většinu peněz za lístky na zrušené závody MotoGP, přes tři sta lidí má ale smůlu

Ne všichni fanoušci MotoGP v Brně dostanou v plné výši zpět peníze za vstupenky na zrušené závody. Vyplývá to z pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení. Problém se týká stovek vstupenek, které zkrachovalý pořadatelský spolek Brna a Jihomoravského kraje prodal brněnskému Automotodromu a ten je předal dál. Držitelé těchto lístků na automatické vrácení peněz nárok nemají. Brno 20:33 4. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká cena Brna 2018 | Zdroj: Profimedia

Na letošní brněnské kolo Grand Prix silničních motocyklů, které se mělo konat tento víkend, se prodalo přes 16 tisíc lístků. Převážně šlo o vstupenky s prodlouženou platností z roku 2020, kdy se závody kvůli covidu odjely bez diváků. Lístky prodávalo Turistické informační centrum města Brna (TIC), které z rozpočtu města dostalo přes 36 milionů korun, aby lidem peníze vrátilo.

„V současné době už jsme vrátili 94 % všech peněz,“ odpovídá pro brněnský rozhlas mluvčí infocentra Adéla Nováková. Je to asi 15 z 16 tisíc lístků. Zbylí zájemci můžou o náhradu žádat další tři roky.

Problém je ale další tisícovka vstupenek VIP a Gold, které si koupil brněnský Automotodrom napřímo od zkrachovalého spolku Brna a Jihomoravského kraje. Peníze kvůli tomu teď může vymáhat jen od něj, což firma udělala.

„Jsou to vstupenky, které byly následně přeprodány našemu klientovi. Jelikož spolek tyto držitele vstupenek zcela opomenul při vypořádání, chceme takto maximálně pomoct koncovým majitelům peníze získat,“ upřesňuje mluvčí Automotodromu Petr Boháč.

Zmíněným klientem je brněnská firma GProoms. Její jednatel Petr Bouchal říká, že velkou část z tisícovky lístků lidé vrátili už v roce 2020. Doteď mezi diváky ale zůstalo přes 300 vstupenek za víc než 600 tisíc korun.

„Jsou to lístky, které jsme koupili od Automotodromu a Automotodrom od spolku. Město dalo půjčku TICu na vracení peněz, ale nedalo půjčku Automotodromu. Poradili jsme se s právníky a stejně jako Automotodrom se hlásíme o náhradu v insolvenčním řízení, a to stejné jsme poradili i našim koncovým zákazníkům. Ty naše nároky se tedy můžou v řízení dublovat,“ vysvětluje Bouchal a dodává, že v podmínkách vracení peněz podle něj dlouhé měsíce panovala nejistota.

Právníci Jihomoravského kraje potvrzují, že více lístků se už tento problém netýká. „Dle nám dostupných informací nebyly v roce 2020 dalším subjektům vstupenky Spolkem pro GP ČR Brno prodány,“ odpovídá Petr Holeček z tiskového oddělení hejtmanství.

Miliony na účtech

Zkrachovalý spolek má na účtech přes 30 milionů korun. Pohledávky vůči němu uplatňují tři desítky subjektů. Je to hlavně promotérská agentura Dorna, která na závody prodává licenci. Peníze chce také Turistické informační centrum města Brna jako náhradu za vracení lístků. V řízení se hlásí i bývalí zaměstnanci spolku, kteří nedostali výplaty.

Největší věřitelé jsou/budou

- Dorna (27mil. za licenci),

- Automotodrom (avizoval až 50mil. za pronájem + opravy dráhy, což Spolek rozporuje)

A o 50 milionů korun žádá i Automotodrom. Jsou to peníze za pronájem dráhy Masarykova okruhu na letošní závody, které se ale nepojedou, a za opravy dráhy z minulých let.

„Insolvenční správce se rozhodl neuznat některé z významných pohledávek, konkrétně je to část pohledávek Automotodromu. A jde o přesně tu částku, na které jsme se nebyli schopní dohodnout. My jsme zaplacení odmítali a právě kvůli tomu musel spolek do insolvence, na ostatní pohledávky bychom peníze měli. Z toho důvodu vítám rozhodnutí insolvenční správce, který se ztotožnil s naším právním názorem,“ objasňuje primátorka Markéta Vaňková z ODS.

Insolvenční správce z 50 milionů uznal asi 500 tisíc korun. Automotodrom dlouhodobě tvrdí, že má na peníze nárok podle uzavřených smluv. V rámci insolvenčního řízení může podat incidenční žalobu. Jestli to udělá, to firma zatím neřekla.

Naděje na vrácení části peněz

Tak či tak si všichni přihlášení věřitelé zatím nárokují přes 110 milionů, to je skoro čtyřikrát víc, než má spolek na účtech. Petr Bouchal z GProoms proto nepočítá, že lidé dostanou všechny peníze zpět. „Nedá se očekávat, že všichni věřitelé budou stoprocentně uspokojeni,“ potvrdil Českému rozhlasu Brno už dříve i insolvenční správce Jan Langmeier.

Sám zároveň neuznal firmě GProoms její pohledávku jako oprávněnou, v totožné žádosti ale vyhověl Automotodromu a asi dvaceti divákům, kteří o náhradu žádají.

„Rok a půl podvodu a zpoždění při vracení peněz za zakoupené vstupenky,“ stojí třeba v přihlášce slovenského diváka Denise Klenovšeka, který žádá o skoro 14 tisíc korun. Z rozhodnutí insolvenčního správce tak vyplývá, že Klenovšek i další diváci naději na získání části peněz mají, ale není zřejmé, kolik peněz dostanou.

Oprávněnost všech pohledávek teď bude předmětem přezkumného řízení, které začne u Krajského soudu v Brně příští týden v pondělí 9. srpna. Tedy den poté, co se na Masarykově okruhu měly letošní závody MotoGP odehrát.