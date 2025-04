Spor ve vládě kvůli MotoGP? Stát dá na závody 300 milionů bez povolení z Bruselu, Rakušan nesouhlasí

Národní sportovní agentura poskytne dotaci na závody MotoGP bez předchozího schválení ze strany Evropské komise. Podle jejího předsedy Ondřeje Šebka to není potřeba, opřel se o stanovisko antimonopolního úřadu. Ministrům STAN se to ale nelíbí. Na vládě se podle vicepremiéra Víta Rakušana během hlasování o podpoře zdrželi. Mají obavu, aby se peníze kvůli nepovolené státní podpoře nemusely vymáhat zpět. Příště tak prý budou povolenku vyžadovat. Původní zpráva Praha/Brno 5:00 8. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dotaci pro MotoGP slíbil premiér Petr Fiala (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se na vládě při hlasování zdržel | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Žádost o notifikaci nepovažujeme za potřebnou, jelikož dostupná legislativní stanoviska potvrzují předchozí praxi a tuto podporu vnímají jako slučitelnou s pravidly Evropské komise,“ vzkázal serveru iROZHLAS.cz předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek přes vedoucí své kanceláře a mluvčí Alenu Panovskou.

Požadavek na povolenku od Bruselu se podle Panovské objevil v rámci projednávání finanční podpory pro významné sportovní akce vůbec poprvé. „A to i přesto, že několik obdobných akcí již bylo podpořeno,“ pokračovala.

O co přesně jde: premiér Petr Fiala (ODS) přislíbil loni v srpnu státní peníze na obnovu brněnské Velké ceny České republiky MotoGP. Server iROZHLAS.cz posléze zjistil, že by se mělo jednat o částku 300 milionů korun. Ministerstva pod taktovkou STAN ale vznesla připomínku, aby se vše raději předjednalo v Bruselu.

Mohlo by se totiž podle nich jednat o finanční injekci, která zvýhodňuje některé podniky a křiví trh. A může také ovlivnit obchod mezi evropskými státy, což je podle dotačních pravidel zakázané. Ve výsledku by to mohlo dopadnout tak, že se peníze budou vymáhat zpět.

STAN se zdržel

Vláda o penězích pro MotoGP jednala v polovině března. Vedla se o tom živá diskuse, jak potvrdil pro iROZHLAS.cz vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan. „Notifikaci jsme chtěli, byli jsme ochotni od ní pro tento rok ustoupit pouze pod podmínkou, že vláda získá od ÚOHS (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) stanovisko, že notifikace nutná není. Což se stalo,“ napsal v SMS.

Národní sportovní agentura žádala o posouzení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který možnou notifikaci u Evropské komise zaštiťuje. Ten za splnění určitých podmínek argumentaci Šebka, který žádost do Bruselu podávat nechtěl, pár dní před jednáním vládních špiček nakonec akceptoval.

„Přesto se ministři za Starosty při hlasování zdrželi a pro další ročníky považujeme notifikaci v případě takto vysoké sumy veřejných peněz za nezbytnou,“ doplnil Rakušan.

Vydělení propagace

Předseda agentury má tak dohlédnout na to, aby dotace pokrývala pouze náklady na pořádání závodů a negenerovala nepřiměřený zisk ve prospěch organizátora akce, kterým je Autoklub ČR. Podmínkou je proto také vydělení komerční propagace do rukou jiného subjektu.

Dluhy v MotoGP Akce patřila dlouhá léta k největším sportovním podnikům v Česku. Počet návštěvníků v nejsilnějších letech překračoval podle pořadatelů 200 tisíc. Přesto pravidelně končila ztrátou v desítkách milionů korun, kterou způsobil vysoký zalistovací poplatek. A to byl i důvod, proč akce v roce 2020 z kalendáře šampionátu vypadla.

„Lze souhlasit s Vámi uváděnou neexistencí (hrozby) narušení hospodářské soutěže ve vztahu k Autoklubu České republiky, jakožto potenciálního příjemce finanční podpory(…),,“ píše předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna v dopise s datem 14. března adresovaném Šebkovi, který redakce získala s pomocí informačního zákona. Můžete si ho celý přečíst na konci textu.

Mlsna to vysvětluje v dokumentu tím, že „pokud Autoklub České republiky je v rámci MotoGP pouze pořadatelem a, jak uvádíte ve své žádosti, uzavírání dohod upravujících propagaci závodů, tj. komerční a finanční řízení závodů (prodej televizních práv, marketing, sponzoring atd.) je svěřeno společnosti DORNA, pak při naplnění těchto předpokladů nebude Autoklub České republiky považován za podnik působící na trhu.“

Mluvčí sportovní agentury Panovská k tomu uvedla, že se připomínkami antimonopolního úřadu budou „při vydání rozhodnutí o přidělení dotace“ řídit. Potom, co Fialův kabinet schválil finanční rámec umožňující víceleté konání závodů, vypíše podle ní agentura pro jednotlivé ročníky dotační výzvy.

„V případě, že žádost o dotaci naplní všechny formální i obsahové podmínky, bude 90 procent částky pořadateli poskytnuto před akcí a zbylých 10 procent po předložení vyúčtování,“ doplnila Panovská s tím, že posléze proběhne kontrola využití dané dotace.

Veřejné peníze na obnovu elitních motocyklových závodů by kromě státu měly přidat i Jihomoravský kraj a město Brno. Veřejné výdaje by se tedy mohly vyšplhat až na celkem 650 milionů korun.