Nemocnice Na Homolce a Motol se spojí. ‚Bude to nejlepší řešení,‘ řekl Válek

Od 1. ledna 2026 se pražská Fakultní nemocnice v Motole a Nemocnice Na Homolce spojí v jeden celek. Poté co policie obvinila bývalého ředitele Motola Miloslava Ludvíka (dříve ČSSD), byl vedením obou nemocnic pověřen šéf Homolky Petr Polouček. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09, kandiduje za koalici Spolu) v úterý novinářům řekl, že Polouček povede od ledna i spojené nemocnice, výběrové řízení nevypíše.

Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice v Motole | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Cílem je propojit dvě odborně a kapacitně špičková pracoviště v silné celky. Povede to k velkým úsporám v provozních agendách,“ řekl Válek.

Vedením Motola pověřil Válek ředitele Homolky. Sloučení nemocnic podle něj není na pořadu dne

Jak velké úspory budou, podle Poloučka zatím není jasné. Budou to úspory v technicko-hospodářské a správní oblasti. Válek přitom ještě v březnu letošního roku tvrdil, že tento krok není na pořadu dne. 

V motolské nemocnici se staví onkologické centrum a simulační centrum podpořené více než čtyřmi miliardami korun z evropských dotací. Vyplacení peněz z Národního fondu obnovy je podmíněno jejich včasným dokončením.

„Motolské onkologické centrum se stihne postavit v termínu a evropské prostředky na něj nejsou v žádném případě ohroženy,“ řekl Válek. 

