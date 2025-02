Soud řeší, jestli pošle Ludvíka a Janstu do vazby. Rozhodovat bude i o dalších dvou obviněných

Policejní eskorta přivedla ve středu před 10.00 exředitele Fakultní nemocnici v Motole Miloslava Ludvíka viněného z korupce do soudní síně. Obvodní soud pro Prahu 5 začal jednat o tom, zda ho pošle do vazby. Následně eskorta přivedla i dalšího obviněného v korupční kauze Motol, šéfa České unie sportu Miroslava Janstu. I o jeho vzetí do vazby má ve středu soud rozhodnout. Verdikt u obou obviněných zatím není jasný.

