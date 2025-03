Motol přehledně: pět lidí ve vazbě, 12 let vězení ve vzduchu a údajné desítky milionů v kapse

Národní centrála proti organizovanému zločinu začátkem týdne odkryla obří korupční kauzu v největší české nemocnici – Fakultní nemocnici Motol. Obviněných je 17 včetně dlouholetého ředitele nemocnice a exministra Miloslava Ludvíka. Kauza se týká i miliardových zakázek, podpořených stovkami milionů z Evropské unie. Přinášíme přehled toho, co o kauze víme a co bude dál. Otázky a odpovědi Praha 5:00 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fakultní nemocnice v Motole | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolik lidí zůstane ve vazbě?

Zatím pět obviněných. Už ve středu poslal soud do vazby hlavní protagonisty celé kauzy – exministra a bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, jeho náměstka Pavla Budinského, vlivného advokáta a sportovního bosse Miroslava Janstu a podnikatele Mykhaila Popovyche.

U Ludvíka ve středu soud shledal všechny tři vazební důvody – existuje u něj tedy důvodná obava, že bude pokračovat v trestné činnosti, ovlivňovat svědky nebo se skrývat před spravedlností. Janstu poslal do vazby kvůli obavám z pokračování v trestné činnosti a z ovlivňování svědků.

Pavel Budinský přebírající státní vyznamenání od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana (28. října 2016) | Foto: Vondrouš Roman | Zdroj: ČTK

Poslední vazební řízení se týkalo podnikatele Petra Kysučana z firmy DCI Czech a trvalo ze všech řízení nejdéle – podnikatel strávil u soudu téměř čtyři hodiny. Policie ho viní ze spáchání zločinu dotačního podvodu, podplácení a poškození finančních zájmů Evropské unie. Měl být zapojený do projektu motolského onkologického centra za více než čtyři miliardy korun, který má být z velké části hrazen z evropských dotačních fondů.

Podle policie měl být Kysučan jedním ze dvou podnikatelů, kterým exnáměstek Budinský nabídl u této obří zakázky podíl na subdodávkách za stovky milionů korun. Kysučan mu pak měl za tuto službu dát podle kriminalistů úplatek v řádech jednotek milionů korun.

Obstaví policie majetek?

Dalším krokem vyšetřovatelů by mohlo být obstavení majetku hlavních obviněných, tedy bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka a jeho někdejšího náměstka Pavla Budinského. Policie je stíhá pro přijetí úplatku s cílem opatřit si prospěch značného rozsahu. Dvojici tak hrozí až 12 let za mřížemi. A vedle toho také propadnutí majetku.

V případě Budinského státní zástupkyně již podle serveru Seznam Zprávy majetek zajistila. Obstaveno má mít na 270 pozemků a dalších nemovitostí, auta, čtyřkolky či sněžný skútr, bankovní účty i cenné papíry. Vedle toho policie zjistila, že veterán z Iráku vlastní i nemovitosti na Kostarice či v Černé Hoře, jak upozornil server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, nepodařilo se jim je dosud ale identifikovat.

Budinského dům v Chrustenicích, volný pozemek za ním odkoupil podle policie za korupcí získané peníze pro Budinského advokát Miroslav Jansta. Ten podle záznamu v katastru pozemek drží s manželkou dodnes.

Jaký bude osud miliardových projektů?

Korupční kauza se týká také dvou miliardových projektů podpořených penězi z Evropské unie.

Největším projektem je výstavba motolského onkologického centra, které má být z velké části hrazeno z evropských peněz v rámci Národního plánu obnovy. Samotná stavba má vyjít na 3,7 miliardy korun, dosud bylo proplaceno tři čtvrtě miliardy. Dotační pravidla neumožňují podpořit projekt zatížený korupčním jednáním, ministerstvo zdravotnictví přesto věří, že projekt onkologického centra bude pokračovat i s podporou evropských peněz.

Ministerstvo, které projekt zaštituje, zatím oznámilo preventivní stopky na všechny dotační projekty motolské nemocnice, jak upozornily iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Hodlá je pak znovu rozjet.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) podotkl na páteční tiskové konferenci, že zakázka na motolské onkologické centrum by měla pokračovat, protože dodatky ke smlouvám s navýšením ceny vedení nemocnice nepodepsalo.

„Jsem přesvědčen, že díky včasnému zásahu orgánů v trestním řízení nedošlo k naplnění podvodného plánu ředitele Ludvíka a jeho náměstka, nedošlo k ohrožení motolského onkologického centra a problematické dodatky, které měly navyšovat uzavřenou cenu a dohody, nebyly podepsány. S nejvyšší pravděpodobností byla trestná činnost zastavena před dokonáním... Na základě všech informací, které mám k dispozici, předpokládám, že dojde k naplnění smluvních vztahů a dostavbě centra včetně předpokládaného financování z evropských prostředků,“ uvedl Válek.

Modrý pavilon v motolské nemocnici | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ohrožená může být také další miliardová zakázka v motolské nemocnici – rekonstrukce největší nemocniční budovy, takzvaného Modrého pavilonu. Ten od roku 2021 opravovala firma Geosan Group, dokončeno bylo na podzim 2024.

Kdo figuruje v motolské kauze? STÍHÁNI VAZEBNĚ: Pavel Budinský , provozně technický náměstek FN Motol a ústřední postava kauzy

, provozně technický náměstek FN Motol a ústřední postava kauzy Miloslav Ludvík , ředitel FN Motol

, ředitel FN Motol Petr Kysučan , místopředseda představenstva firmy DCI Czech

, místopředseda představenstva firmy DCI Czech Miroslav Jansta , šéf České unie sportu

, šéf České unie sportu Mykhaylo Popovych, společník ve firmě Midian-Cora STÍHÁNI NA SVOBODĚ: Petr Rejsek , jednatel a společník ve společnosti Sorex

, jednatel a společník ve společnosti Sorex Ivan Havel , obchodní ředitel Geosan Group

, obchodní ředitel Geosan Group Luděk Kostka , generální ředitel a spolumajitel Geosan Group

, generální ředitel a spolumajitel Geosan Group Jan Mazánek , v minulosti jednatel společnosti Kether

, v minulosti jednatel společnosti Kether Miloslav Bouda , člen představenstva firmy Gemo

, člen představenstva firmy Gemo Miloš Kaplánek , podnikatel

, podnikatel Lukáš Novotný , podnikatel

, podnikatel František Vaněk , jednatel firmy Pragoperun FNM

, jednatel firmy Pragoperun FNM Michal Vacík , podnikatel

, podnikatel Miroslav Böhm , jednatel a společník firmy Helder

, jednatel a společník firmy Helder Rade Petrovič , jednatel a společník společnosti M.G.-Co.

, jednatel a společník společnosti M.G.-Co. Petra Kliková , jednatelka firmy Bezva zastávka s.r.o.

, jednatelka firmy Bezva zastávka s.r.o. Světla Procházková, jednatelka a společnice Chirurgie Repros

Jak server iROZHLAS.cz v pondělí informoval, exnáměstek Budinský ovšem jednal dál se stavební firmou o podpisu 5. dodatku smlouvy, kterým by se uměle navýšila cena miliardového kontraktu o dalších zhruba 85 milionů korun. Celá operace měla být maskována za vícenáklady v podobě „skokového nárůstu cen na trhu se stavebními pracemi v době od uzavření smlouvy do dokončení díla“. Spiklenci pro to plánovali vytvořit také dostatečné množství dokumentů, které jim měly sloužily jako alibi v případě jakékoliv kontroly.

K podpisu dodatku, za který si podle kriminalistů Budinský řekl o pět milionů pro sebe a stejnou částku pro ředitele Ludvíka, ale nakonec nedošlo. Dohodu překazil policejní zásah. Ludvíkův obhájce Josef Monsport navíc uvedl, že k podpisu dodatku nakonec ani dojít nemělo, protože vedení nemocnice v e-mailové komunikaci, kterou Ludvík předložil soudu jež rozhodoval o jeho vazbě, navýšení ceny zakázky odmítlo.

Nemocnice má čerpat ještě přes půl miliardy korun na výstavbu Simulačního centra intenzivní medicíny, dalších 50 milionů pak na podporu rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech. I tyto dotační peníze jsou teď v ohrožení.

Kdo teď povede nemocnici?

Vedením motolské nemocnice pověřil ministr zdravotnictví Válek Lucii Valentovou-Bartákovou. Ta dosud působila jako náměstkyně pro léčebně-preventivní péči a po odvolání Ludvíka ji vedla jako druhý náměstek, neměla ale všechny pravomoci. Ty jí kocem týdne Válek udělil.

Podle ministra budou v nemocnici potřeba personální změny i na nižších postech. V pátek řekl, že „jsou zcela v rukách“ pověřené ředitelky. Má také přezkoumat nastavení nemocničních kontrol kvůli jejich případné úpravě.

V čele Motola skončil také dosavadní náměstek Budinský. Funkce se vzdal sám z vlastní vůle, a to už v úterý, tedy ještě před tím, než ho soud poslal do vazby. Byla to jeho vlastní iniciativa. Odstoupení z funkce jsme obdrželi písemně přes podatelnu (v úterý) 25. února,“ sdělila redakci mluvčí nemocnice Pavlína Danková.