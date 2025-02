Motolská chobotnice: Úplatky policie počítá v desítkách milionů, hlavním obviněným hrozí až 12 let

Jak detailně zmapovanou korupci v Motole policie má podle toho, co máš k dispozici a do čeho jsi mohl nahlédnout?

Jde o poměrně rozsáhlý případ korupce, který policisté mapovali několik let, o jejich práci svědčí i statistiky této kauzy. Jde o minimálně osm zmapovaných korupčních případů, ve kterých mělo být rozdáno na úplatcích několik desítek milionů korun, zadrženo bylo 22 lidí, z toho 17 bylo doteď obviněno. Figuruje mezi nimi i ředitel a exministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, který měl být jednou z ústředních postav této kauzy.

Protimafiánská NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu - pozn. red.) zasahovala v pondělí na několika místech v Česku i přímo ve Fakultní nemocnici v Motole.

V Motole zasahovali od samotného rána. Víme, že na mnoha dalších místech zasahovali od brzkých ranních hodin, kdy zadrželi zmiňovaného Miloslava Ludvíka, odváželi postupně lidi na výslechy, novináři dokonce mapovali, jak z nemocnice v Motole odnášeli zapečetěné krabice a pytle s různými materiály, které se jim podařilo zajistit. To všechno budou teď využívat při trestním řízení.

Říkal jsi, že jsou dvě desítky zadržených, nejméně 17 obviněných, mezi nimi i bývalý ministr zdravotnictví tehdy za ČSSD Miloslav Ludvík, který vedl Fakultní nemocnici Motol posledních 25 let a ještě ten den, kdy byl zadržen, ve funkci skončil. Rozhodl o tom Vlastimil Válek z TOP 09, nynější ministr zdravotnictví, který má na starosti všechny přímo řízené fakultní nemocnice. Takto o tom informoval tiskový odbor ministerstva zdravotnictví:

„Vzhledem k závažnosti obvinění vznesených proti řediteli Fakultní nemocnice Motol ministr zdravotnictví Miloslava Ludvíka z této pozice odvolal.“ Z vyjádření ministerstva zdravotnictví (24. 2. 2025)

Ludvík si podle dostupných informací z médií měl říct o úplatek minimálně 5 milionů korun za revitalizaci, rekonstrukci takzvaného Modrého pavilonu. Co to je?

To je jeden z velkých případů, který policisté zmapovali. Revitalizace nebo rekonstrukce Modrého pavilonu, což je největší budova motolské nemocnice, probíhá od roku 2021. Tuto zakázku získala firma Geosan Group a postupně během let, jak to tak bývá u tak velkých stavebních projektů, nemocnice podepisovala s firmou Geosan různé dodatky ke smlouvám. Ty sloužily k tomu, že když stavební firma objeví další věci, které je třeba v rámci rekonstrukce provést, tak se to musí zasmluvnit. Ke korupci mělo dojít při snaze o umělé navýšení ceny rekonstrukce o dalších 85 milionů korun, k čemuž mělo dojít podpisem takzvaného pátého dodatku smlouvy.

Jednání o tom začala v prosinci 2023, kdy se ve své kanceláři schází provozně technický náměstek v motolské nemocnici Pavel Budinský s obchodním ředitelem firmy Geosan Ivanem Havlem. Dohodli, že zakázku uměle prodraží o zmíněných 85 milionů korun. V průběhu následujícího roku 2024 pak dohadovali, za jakých podmínek by k prodražení mělo dojít. A tady už přicházejí schůzky, které monitorovala policie, kde se scházel Budinský s Havlem, později se k nim připojuje i Ludvík s generálním ředitelem firmy Geosan Luďkem Kostkou. Společně se dohodli na tom, že za podpis dodatku smlouvy, který uměle navýší cenu, dostane Ludvík pět milionů korun a Budinský tři miliony.

Takže na jedné straně Kostka a Havel za společnost Geosan, která má zateplovat Modrý pavilon, a za nemocnici v Motole Budinský a Ludvík se snaží dohodnout na tom, jak uměle navýšit zakázku, aby z toho firma měla víc peněz, ale aby na tom zároveň na úplatcích vydělali i ti dva z Motola.

Je to tak. Nicméně v situaci, kdy už všechno, zdá se, bylo dohodnuto a už se domlouvaly jenom faktičtější věci, najednou přichází Budinský s tím, že výše úplatku by měla být vyšší...

Že tři miliony jsou mu málo.

Navrhli firmě Geosan, že by Budinský i Ludvík měli dostat po pěti milionech.

Kde to dohadovali? Měli nějaké konspirační schůzky i mimo kancelář v Motole, nebo co policisté zjistili?

V průběhu roku 2024 se začali scházet nejenom v kanceláři Budinského, ale také v různých pražských restauracích. Všechny tyto schůzky monitorovali policisté. Očividně to měli velice dobře promyšleno, protože chtěli, aby zakázka působila, že je naprosto v pořádku, včetně skokového navýšení ceny o 85 milionů. Dohadovali dokonce i to, jakou formou by navýšení bylo obhajováno. Chtěli to skrýt za skokový nárůst cen na trhu se stavebním materiálem. Pro tyto účely měli také vyrobit dostatečné množství další dokumentace, která měla sloužit jako určité podklady, alibi pro případné kontroly ze strany poskytovatele dotace, kterým je Evropská unie, nebo tuzemské orgány. Měli mít všechno podložené, nicméně nevěděli, že je policisté celou dobu sledují u všech těchto schůzek.

Ludvík, Budinský a na druhé straně Havel a Kostka se k tomu už nějakým způsobem vyjádřili? Známe jejich postoje, zda přiznávají vinu, nebo odmítají, že by něco takového kdy udělali?

Musíme si uvědomit, v jaké fázi se nacházíme. Je to začátek celé kauzy. Policisté teprve zadrželi všechny podezřelé a vyslýchají je, takže na nějaká mediální vyjádření příliš nemají čas. Vyjádřila se k tomu už firma Geosan, dala najevo ochotu spolupracovat s policií a podle její mluvčí v tuto chvíli společnost poskytuje policii plnou součinnost a věří, že se podaří všechny pochybnosti rozptýlit.

„Společnost Geosan poskytuje policejnímu orgánu veškerou nezbytnou součinnost k prošetření věci.“ Vlasta Končelová, mluvčí společnosti Geosan (Deník N, 24. 2. 2025)

Další části kauzy

To je jeden z osmi případů, o které se policisté zajímali. Je tam ještě nějaký podobně velký? Pokud se nemýlím, tak zakázka na zateplení Modrého pavilonu byla v hodnotě více než miliardy korun.

1,3 miliardy korun. Ještě větší zakázka, o kterou se policisté zajímali a která svítí mezi všemi těmi korupčními skandály, je zakázka na stavbu nového motolského onkologického centra. To je obrovský projekt za tři miliardy korun, je největší zdravotnickou zakázkou v Národním plánu obnovy České republiky, který je sponzorovaný ze značné části Evropskou unií, což je i důvod, proč celý případ dozoruje evropská prokuratura. V rámci této zakázky tentokrát nefiguruje přímo Ludvík, ale Budinský, který oslovil dvě firmy skrze jejich podnikatele a nabídnul jim podíl na této obří zakázce, jež se staví pod taktovkou olomoucké firmy Gemo. Nabídnul jim podíl na subdodávkách pro tuto firmu, které dosáhly až výše 260 milionů korun, a oba podnikatelé s tím souhlasili. Budinský si za to řekl o úplatek ve výši 17 milionů korun.

To znamená, že Budinský podnikatele oslovil bez jakéhokoliv výběrového řízení, jestli do toho chtějí jít s tím, že si z toho sám něco vezme?

Policisté dokonce ve svých dokumentech zmiňují, že firma Gemo měla nějaké své subdodavatelské firmy, které se měly na konkrétní zakázce podílet, a Budinský tím, že měl tu možnost, prosadil tyto dvě firmy firmě Gemo jako subdodavatele pro konkrétní činnosti týkající se vzduchotechniky, elektra, regulací a tak dále, jež se měly v onkologickém centru provádět. Tyto společnosti tedy tak trochu vnutil do zakázky. Nicméně jedním z obviněných je také ředitel jedné z divizí společnosti Gemo, protože na tyto podmínky od Budinského přistoupil, ačkoliv podle policistů věděl, že jde o korupční jednání.

Vyjádření ze společnosti Gemo v tuto chvíli nemáme k dispozici?

Nemáme.

To je tedy jeden a druhý poměrně rozsáhlý případ korupce tak, jak ho popisují policisté. Chápu správně, že šlo o systematické korupční jednání, které policisté rozkryli zejména u klíčové postavy, tedy Ludvíkova náměstka Budinského?

Tak, jak to popisují policisté, šlo o systém, kdy to působí tak, že náměstek Pavel Budinský si říkal o peníze nejenom za obrovské zakázky a podíl na nich, ale i za poměrně malicherné malé zakázky, jako jsou malířské nebo klempířské práce.

Ze všeho si vzal desátek, procento.

Je to tak. Podle policistů si takto domlouval s živnostníky nejrůznější podíly na těchto zakázkách.

Dokážeme na některém z dalších případů najít ještě něco, co by vybočovalo z toho systematického jednání, o kterém mluví policie?

Asi se nedá říct, že by přímo vybočovalo, nicméně poměrně rozsáhlá korupce probíhala také v rámci jakéhosi segmentu úklidu a čištění prádla v rámci nemocnice. Jak uvádí policejní dokumenty, ředitel Ludvík se dlouhodobě rozčiloval na svého provozně technického náměstka pana Budinského, že jeho nemocnice má vůbec největší položky za čištění prádla ze všech nemocnic. Dokonce se bál, že se o tom dozví novináři a začnou případ medializovat. Je to případ, který souvisí s korupcí ze strany společnosti Pragoperun FNM, kdy měli Budinský s Ludvíkem dostávat úplatky od ředitele společnosti. Budinský je měl dostávat v obálkách, minimálně jednou měl takovou obálku donést také Ludvíkovi. Ten se podle policejních dokumentů dokonce měl rozčílit, že nemá, jak takovou obálku odnést. Budinský mu měl říct takovou kouzelnou větu, že si ji má strčit pod pupek.

Pomoc s legalizací peněz

Mezi zadrženými a asi i mezi obviněnými je Miroslav Jansta, sportovní funkcionář, vlivný český právník. Jak se na tomto seznamu objevil?

Objevil se na něm v závěrečné fázi celé kauzy, protože měl pomoci Ludvíkovi i Budinskému s legalizací korupcí získaných peněz. Jejich plán byl docela prostý. Letěli do Afriky, kde Budinský s Ludvíkem měli vlastnit podíl v jedné firmě. Ludvík s Budinským ho měli fiktivně přeprodat Janstovi, který jim za to měl zaplatit jejich vlastními penězi, jež pocházely právě z této korupce. Tak měl vzniknout dojem, že peníze, které získali, pocházejí z investiční činnosti a jsou legálně získané. Tímto způsobem se měly vyprat peníze, které pocházely z úplatků. I toto policisté celou dobu sledovali a zaznamenávali.

V posledních týdnech, měsících tedy zúčastnění měli je do Afriky? Do jaké země?

Do Beninu.

V Beninu tedy mělo dojít k legalizaci výnosů z trestné činnosti přes fiktivní skořápkovou firmu?

Přesně tak. Má tam sídlo firma SBI Holding, S.A. Ludvík s Budinským tam měli společně s Janstou letět, setkat se tam s notářkou a udělat tam takový trik. Akcie, které v této firmě drželi a podle policistů neměly prakticky žádnou hodnotu, měli Ludvík s Budinským přeprodat přímo Janstovi, který měl takto dotyčnou společnost koupit. Jansta jim za to měl dát zhruba 60 milionů korun. Problém je, a to policisté zmapovali, že těchto 60 milionů korun předtím Jansta obdržel od Ludvíka a Budinského v hotovosti.

To jsou ty úplatky?

Policisté tvrdí, že mělo jít o úplatky, takže Jansta jim v zásadě vrátil jejich peníze, ale na papíře to mělo působit tak, že jde o výnos z investiční činnosti do této firmy. Tím mělo dojít k jakési legalizaci peněz a nikdo by se v tu chvíli Budinského ani Ludvíka nemohl ptát, odkud je mají, protože by řekli, že je vydělali v rámci prodeje akcií této firmy.

Vyjádřil se k tomu už pan Jansta nebo někdo, kdo ho zastupuje?

Kontaktovali jsme jeho advokáta Josefa Monsporta, který se ale nechtěl k případu v tuto chvíli blíže vyjadřovat. Pouze nám potvrdil informaci, kterou přinesl server SeznamZprávy.cz, že v průběhu výslechu se mu udělal nevolno, byl hospitalizován a musel být dovyslýcháván až později.

„Nejsem s ním momentálně ve styku, takže nemůžu dávat informace bez jeho vědomí. (...) Ano, byl na prohlídce u lékaře, to je vše. Víc vám k tomu neřeknu, nezlobte se.“ Josef Monsport, advokát Miroslava Jansty (ČRo, archiv Kateřiny Bečkové, 25. 2. 2025)

Ještě jedno zajímavé jméno se objevuje v policejních dokumentech objevuje, jak jsem se dočetl na serveru Odkryto.cz, a to jméno šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeňka Kabátka. Co měl podle detektivů dělat?

Kabátek je zmiňovaný v rámci případu jednatelky zdravotnické firmy Chirurgie Repros Světly Procházkové. Budinský měl Procházkové slíbit, že jí pomůže zvrátit rozhodnutí VZP, která s ní odmítla uzavřít smlouvu pro její kliniku. Za to si měl říct o úplatek 300 tisíc korun, který mu byl podle policistů vyplacený. Budinský potom podle policistů Kabátka oslovil, nicméně ke zvrácení rozhodnutí ze strany VZP nedošlo, jak konstatují kriminalisté. To znamená, že Budinský byl v tomto zřejmě neúspěšný.

Takto to vypadá, že náměstek Budinský se nebál říct si o úplatek, jakmile k tomu viděl příležitost, respektive tak to popisuje police. Uvidíme, jak to obstojí u soudu, jak se Budinský bude hájit, až se dozvíme, jaká je jeho reakce na to, co zjistili detektivové z NCOZ. Na kolik peněz v úplatcích si měli Budinský a Ludvík dohromady přijít? Na začátku jsi mluvil o desítkách milionů korun. Opravdu si o tolik peněz měli říct různým firmám a lidem, kterým slíbili, že za ně něco zařídí?

Vzhledem k tomu, jak dlouho celá činnost probíhala, což je několik let, kdy to policisté sledovali, tak jde podle policistů o desítky milionů korun. Policisté sami v tuto chvíli přesnou částku neznají a v policejních dokumentech také přiznávají, že v případě řady služeb, protislužeb nevědí, kolik přesně bylo Budinskému a Ludvíkovi vyplaceno. Nicméně ve zmapovaných případech, které tam jsou, jde minimálně o desítky milionů korun.

Vědí policisté, zda ty peníze byly ve všech případech vyplaceny?

To samozřejmě vědí. Vědí o případech, kdy vyplaceny byly, i o případech, které se jim podařilo ještě před vyplacením zastavit.

Takže policisté překazili i nějaké korupční jednání?

Je to tak. Některé zakázky dokonce zmiňovali, jde například o Modrý pavilon...

Pět milionů pro Budinského a pět milionů pro Ludvíka.

Ten čtyřlístek, o kterém jsme mluvili, tedy Budinský, Ludvík, Kostka a Havel, se podle policistů teprve před zhruba dvěma týdny dohodli na tom, za jakých podmínek by peníze byly vyplaceny. Nakonec ale k předání úplatku nedošlo, protože policisté provedli v pondělí onu razii.

Obvinění jsou tedy jaká?

Policisté viní zadržené z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, poškození finančních zájmů Evropské unie a praní špinavých peněz.

Co jim za to hrozí v případě pravomocného odsouzení?

To se liší případ od případu, ale hlavním protagonistům hrozí až 12 let vězení.

Máš v tuto chvíli informace o nějakých dalších chystaných zátazích, raziích v korupčních kauzách, které se týkají největší české nemocnice, Fakultní nemocnice v Motole?

Zatím žádné takové informace nemám, toto si policisté nechávají pro sebe. Na druhou stranu se dá předpokládat, že policisté už v prvních dnech zadrželi všechny lidi, které zadržet chtěli. Teď probíhají úkony, které jsou důležité pro trestní řízení, to znamená výslechy jednotlivých osob. Dá se určitě předpokládat, že v následujících dnech policisté budou postupně zveřejňovat detaily, které nám budou celou kauzu dále poodkrývat.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, CNN Prima News, Prima, TV Nova, youtubový kanál redakce AKTU cz, vyjádření ministerstva zdravotnictví, Deník N.