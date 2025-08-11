Motoristé čelí za své tvrzení o Divadle na Jezerce předžalobní výzvě. ‚Říkáme pravdu,‘ tvrdí Macinka
Pondělní vyjádření Gabriely Sedláčkové (lídryně Motoristů sobě v Olomouckém kraji) vedlo k předžalobní výzvě od ředitele Divadla na Jezerce Jana Hrušínského. Politička tvrdila, že umělecké dotace dostávají jen ti se správnou politickou příslušností jako Hrušínský. „Poslední peníze, které jsem dostal od státu, byla kompenzace za zavřené divadlo v době covidu, a to bylo od pana Havlíčka,“ vyhrazuje se pro iROZHLAS.cz Hrušínský.
„Umělecké dotace dnes dostává ten, kdo politicky stojí na té správné straně. Vládní roztleskávač Jan Hrušínský dostal na své divadlo už desítky milionů, Bolek Polívka po nedávné podpoře Petra Fialy ve vládní kampani obdržel rekordních 24 milionů,“ napsala v pondělí Sedláčková na svém účtu spolu se sloganem „dotace jen pro kulturu, ne politické šaškování“.
Hrušínský se proti příspěvku sám ohradil, podle něj jde o protiprávní zásah do osobních práv a do pověsti jeho divadla „způsobeným nepravdivými a zlehčujícími tvrzeními“.
Straně i Sedláčkové poslal předžalobní výzvu. „Tuhle lež, kterou proti mně každou chvíli vytahují různí Xaverové a další proruská média, jsem si ani od těchto hranatých činitelů nenechal líbit,“ uvedl na sociálních sítích.
„Poslal jsem jim několikastránkovou předžalobní výzvu, po které lživou pomluvu ze svých profilů na Facebooku a Instagramu smazali. Věděli, že lžou, přesto se za svou lež zapomněli omluvit. Takže nikoli slušnost, pouze strach z komplikací přiměl Klausovy soudruhy svoji lež stáhnout. Inu, jaký pán, takový krám,“ dodal Hrušínský.
Hrušínský s předžalobní výzvou plánuje pokračovat. „Mě dotace posledních asi pět let vůbec nezajímají. Nežádáme o ně. Macinka píše, že dnes žádám o dotace, že tahle vláda mi dala desítky milionů za to, že jsem na její straně. To je prostě zjevná lež, není to pravda. Takže půjdeme dál,“ řekl pro server iROZHLAS.cz.
„Tady zjišťuji, že dostávám desítky milionů za svoje politické angažmá, vyjadřování, nebo já nevím, za co. Oni píší, že stojím na správné straně, to je absurdní,“ pokračuje Hrušínský.
„Poslední peníze, které jsem dostal od státu, měla být kompenzace za zavřené divadlo v době covidu, a to bylo od pana (Karla) Havlíčka (místopředseda ANO), který mi s ročním zpožděním poslal tři miliony korun,“ říká Hrušínský a dodává, že během pandemie mělo divadlo ztrátu asi 20 milionů.
Data ze sbírky veřejných listin tuto dotaci potvrzují. „Takže je opravdu úsměvné teď říkat, že žiji z dotací,“ shrnuje Hrušínský.
‚Dotační byznys‘
Příspěvek se po jeho stažení později v pondělí znovu objevil na Facebooku Motoristů sobě se Sedláčkovou jako spolupublikujícím účtem. Server iROZHLAS.cz v této věci Sedláčkovou oslovil, odpověď k věci ale podal předseda Motoristů Petr Macinka. Text poté zveřejnili Motoristé i na svém Facebooku.
„Předžalobní výzvou od pana Hrušínského se zabývat nebudeme. Nevidíme nic špatného na tom, když říkáme pravdu, jakkoli se to zrovna jemu třeba nelíbí. Podle serveru Hlídač státu bylo divadlo pana Hrušínského v uplynulých letech významným příjemcem dotací z veřejných rozpočtů. A dotace z veřejných peněz jsou veřejnou záležitostí pro každého, tedy i pro pana Hrušínského,“ napsal iROZHLASu.
„Není možné tyto peníze čerpat, ale zároveň se tvářit, že se ho to netýká. Anebo se dokonce rozčilovat, když se o tom veřejně hovoří. Má-li pan Hrušínský problém s tím, že jej poškozují veřejné zmínky o čerpání milionových subvencí ze strany Divadla Na Jezerce, které vlastní jeho s.r.o., měl si to rozmyslet dříve, než se začal věnovat dotačnímu byznysu,“ dodal Macinka.
Divadlo na Jezerce v minulosti podle serveru Hlídač státu z dotací peníze získalo, ale částka, o které psal Macinka (který ji zaokrouhlil o půl milionu nahoru), je součtem všech dotací od založení Divadla na Jezerce v roce 2004 – od té doby se v Česku vystřídalo 12 vlád.
Hrušínský pro iROZHLAS.cz také uvedl, že již dříve kvůli podobným tvrzením poslal předžalobní výzvu Lubomíru Xaverovi Veselému z xTV.
„Snažil se tam vzbudit dojem, že Jan Hrušínský podniká za peníze daňových poplatníků. Tak jsme mu poslali podobnou předžalobní výzvu, a on přestal tyto věci dál šířit,“ uvedl Hrušínský s tím, že ze strany Motoristů podobnou reakci neočekává.