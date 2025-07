Motoristé nepodpoří zvyšování daní ani opětovné zavedení EET. Uvedl to sněmu lídr Boris Šťastný

Motoristé sobě nepodpoří zvyšování daní pro lidi, kteří pracují a podnikají. Nepodporují ani opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Na sobotním sněmu strany v Olomouci to uvedl Boris Šťastný, lídr kandidátky Motoristů v Praze. Zástupci strany delegátům postupně představují program, se kterým půjdou Motoristé do podzimních sněmovních voleb. Podle předsedy strany Petra Macinky je ambiciózní, ale splnitelný. Olomouc 13:55 19. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krizový sněm strany Motoristé sobě | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK, Profimedia

Případné zvyšování daní podle Motoristů není namístě. „Stát má peněz dost, když chce víc, ať nejdříve šetří sám. Motoristé proto nepodpoří žádné další zvyšování daní pro ty, kdo pracují a podnikají. Prosadíme, aby DPH se odváděla jen ze zaplacených faktur, ne z těch vystavených,“ uvedl Šťastný.

Současně podle něj chce strana posunout hranici pro registraci DPH ze dvou na pět milionů korun. „Analogicky kontrolní hlášení bude povinné pouze pro podnikatele s ročním obratem nad pět milionů,“ řekl Šťastný.

Opětovné zavedení EET Motoristé nepodporují. „Pokud by se v budoucnu téma elektronické evidence tržeb opět otevřelo, budeme jednoznačně trvat na výjimkách pro všechny malé podnikatele a drobné živnostníky. A to s ročním obratem opět do pěti milionů korun,“ uvedl Šťastný. U nízkopříjmových osob samostatně výdělečně činných chtějí Motoristé zrušit minimální odvody a nahradit procentuálním výpočtem odvozeným od skutečného zisku. Prosazují též zjednodušení administrativní zátěže pro podnikatele.

Ekonom a lídr Motoristů v Ústeckém kraji Vladimír Pikora uvedl, že nabízí škrty. „My se vracíme k tržní ekonomice. Takže konec dotací. Já už nechci vidět dotace. Na nic. Dotace je socialistické řešení na to, co politici neumí řešit normálně,“ řekl Pikora. Odmítl i financování politických neziskových organizací.

Dále Motoristé prosazují digitalizaci veřejné správy nebo snížení počtu státních úředníků. Ve školství usilují mimo jiné o zastavení a zrušení inkluze. „To je důvod, který ze státní kasy vyžral 40 miliard korun a zajistil, že dneska jsou školy plné speciálních asistentů pedagoga. Že nám klesá čtenářská gramotnost dětí. Že děti, které by normálně mohly rozvíjet své schopnosti a adaptaci v kolektivu ve speciálních školách, jsou dneska outsidery kolektivu,“ řekl lídr strany v Moravskoslezském kraji Matěj Gregor.

Macinka připomněl, že Motoristům v posledních měsících klesají podle předvolebních průzkumů preference. Podle modelu STEM z konce minulého týdne by Motoristé sobě získali 3,5 procenta, o týden dříve čtyři procenta. Červnový model agentury Median připsal Motoristům 5,5 procenta, od února do dubna se přitom v průzkumech Medianu pohybovali o několik procent výš. „Je potřeba začít klást důraz na program a na osobnosti, které se na jeho prosazování mohou podílet,“ řekl Macinka.

Program strany podle něj není žádnou sbírkou líbivých hesel, které mají naplnit billboardy. „Náš program je sice ambiciózní, ale zároveň je také určitě naplnitelný,“ uvedl Macinka.