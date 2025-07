Motoristé by rádi navázali na spolupráci s Přísahou. ‚Šlachta pro to nemá motivaci,‘ míní politolog Cabada

Motoristé sobě prosazují transformaci EU ve spolek suverénních států. Je podle nich také nutné budovat vztahy s novou americkou administrativou. Případné zvyšování daní není prý na místě, stejně jako návrat EET. Mimo jiné i to zaznělo na sobotním sněmu v Olomouci. „Motoristé hledají jakoukoliv cestu, jak se dostat na pět procent, jedním z nástrojů by mohlo být obnovení spolupráce s Přísahou," říká politolog Ladislav Cabada. Praha 15:07 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka (vlevo) a europoslanec Filip Turek na prvním oficiálním kongresu Motoristů v pražské Královce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Svůj program motoristé představili dříve, než bylo v plánu. Slibují si od toho, že se jim podaří zvrátit propad preferencí. Několik posledních průzkumů ukazuje, že by se po podzimních volbách nedostali do Poslanecké sněmovny

Volební heslo Motoristů sobě je uzdravíme pravici od nemocné ODS. Jak moc se podobá program motoristů a jejich směřování tomu, co před rokem 2013, kdy ji propadly preference až na necelých osm procent, prosazovala ODS?

V ekonomické oblasti je program v podstatě pokračováním původních myšlenek a standardů klausovské a topolánkovské ODS. To znamená nízké daně, osobní odpovědnost, malý stát apod.

Co se týče jiných témat, myslím si, že tam vidíme poměrně velké rozdíly. To, co třeba nezaznělo je, že Filip Turek navrhuje, aby byla zrušena Evropská komise. S takovým podivným nápadem by topolánkova nebo nečasova ODS určitě nepřišla. Spíše by se snažila držet modelu eurorealismu než euronegativismu, který prosazují dneska motoristé.

Abych to uzavřel, asi by se ta původní ODS necítila komfortně a dobře ve skupině patriotů pro Evropu a cítila by se komfortně tam, kde je i dneska, tzn. u evropských konzervativců a reformistů.

Za ideového guru motoristů je pokládán Václav Klaus. K jakým voličům může pomáhat jeho podpora?

Nechci být příliš skeptický, ale myslím si, že Václav Klaus starší už dneska žádný velký vliv a žádnou velkou podporu nevygeneruje. Výrazně se posunul do pozic, s nimiž se velmi komplikovaně ztotožňují některé skupiny. Na jedné straně kombinuje ekonomický liberalismus až ultraliberalismus a na druhé straně velmi výrazně konzervativní hodnoty.

Pak je tam samozřejmě ten geopolitický nebo zahraničněpolitický rozměr, kde nelze přehlédnout výraznou inklinaci Václava Klause staršího, a celého jeho ideového okruhu kolem Institutu Václava Klause, k Rusku. Neříkám přímo k Putinovu Rusku, ale k tomu konzervativnímu hodnotovému systému, který Rusko reprezentuje.

Z předvolebních průzkumů vyplývá, že v posledních měsících motoristům klesají preference. Podle modelu STEM z konce minulého týdne by získali tři a půl procenta. Pomohla by jim spolupráce s přísahou? Ptám se proto, že se šéf Motoristů sobě Petr Macinka chce příští týden setkat s předsedou hnutí Přísaha, senátorem Robertem Šlachtou.

Je zcela zjevné, že jsou Motoristé v propadu. Jejich sebevědomí, které získali po evropských volbách a které vedlo kromě jiného k tomu, že od sebe odvrhli spolupráci s přísahou Roberta Šlachty, tak se najednou situace obrátila.

V zásadě hledají jakoukoliv cestu, jak se dostat na těch pět procent a jedním z nástrojů by samozřejmě mohlo být obnovení spolupráce.

Róbert Šlachta (vlevo) a Petr Macinka | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Šlachta se po roztržce s Macinkou staví k obnovení spolupráce zdrženlivě. Jak je pravděpodobné, že by se mohli nakonec dohodnout a kolik hlasů by to fakticky mohlo přinést?

Já bych hlavně zdůraznil, že Robert Šlachta podle mě nemá velkou motivaci pro tu spolupráci. V tuto chvíli je senátorem, čili on sám má prostor pro to, aby reprezentoval sebe a samozřejmě i případně ten politický subjekt, který založil.

Současně by asi nešlo o volební koalici, to znamená o skutečně otevřenou spolupráci dvou stran, které by musely překročit hranici osmi procent. To, co mohou motoristé nabídnout, jsou místa na kandidátních listinách. Upřímně řečeno mám silné pochybnosti, že toto je ta motivace, za níž Robert Šlachta půjde.

Kauzami Filipa Turka se motoristé sobě na sněmu v Olomouci zabývali za zavřenými dveřmi. Jak moc je poškodili v očích potenciálních voličů?

Myslím si, že je poškodily. Obecně platí, že motoristé sobě vystavěli svoji existenci a image zejména na tváři Filipa Turka. Ostatně asi není úplně konzervativní označit někoho jako doživotního prezidenta po jednom roce a jednom volebním úspěchu.

Nicméně pokud spojili svou existenci právě s tváří Filipa Turka a ta nyní prochází velmi komplikovanou historií a mediální a veřejnou reflexí, tak musí hledat novou strategii, jak tu tvář oprášit a dodat ji nový lesk. Nebo nabídnout a najít jiné tváře tak, aby strana nebyla jednoznačně spojována pouze s Filipem Turkem.

Motoristé například odmítají emisní povolenky a další zelená opatření, která pokládají za ideologická. Europoslanec a lídr středočeské kandidátky Filip Turek prohlásil, že se unie rozhodla chovat jako Sovětský svaz a mimo jiné řekl, že by příští premiér měl v tomto směru vydírat Evropskou komisi. Kdo na takovou rétoriku podle vás může slyšet?

Na takovou rétoriku mohou slyšet lidé, kteří jsou výrazně negativně orientováni vůči spolupráci, ať už v rámci EU nebo obecně spolupráci s nějakými jinými státy.

Mimochodem příměr se Sovětským svazem je přesně klausismus, který uvnitř politické strany zaznívá. Václav Klaus tento příměr také rád používal nebo používá.

Upřímně řečeno, politika se nedělá tím, že něco zdestruujeme, ale zpravidla tím, že jsme schopni vyjednat co nejlepší podmínky. V tomto ohledu se projevuje to, že motoristé se zatím stavili proti euru velmi negativisticky, aniž by dali nějaká realistická řešení.

Pokud se do sněmovny nedostanou, jaký odhadujete další osud této strany?

Strana ve sněmovně není, to znamená, že se pro ni nic zásadního nezměnilo. To, že uspěla v evropských volbách, nemusí být nutně spojováno přímo s parlamentními. Viděli jsme mnohokrát, že menší subjekty uspějí v evropských volbách, kde je nižší volební účast a kde mají voliči tendenci podporovat i neetablované nebo nemainstreamové subjekty.

Je samozřejmě velká otázka, jestli by došlo ke změně ve vedení té strany. Petr Macinka ji vede poměrně dlouho, není tím charismatickým lídrem. To bylo vidět právě i v tom, jak před sebe vystavěl Filipa Turka. Ale nemyslím si, že pokud se motoristé nedostanou do sněmovny, tak dojde k nějakému dramatickému obratu uvnitř politické strany. Tak to prostě není.