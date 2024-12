Motoristé se považují za ochránce pravice. Ve vládě s ANO by ale byli tím slabším, hodnotí sociolog

Exprezident Václav Klaus na víkendovém kongresu strany Motoristé sobě prohlásil, že za pravicovost se dnes čeští politici stydí. „Přesně nevím, co je to pravicovost,“ reaguje pro Český rozhlas Plus sociolog Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd. „Pokud by ale Motoristé zopakovali svůj úspěch z evropských voleb, mohli se by za rok stát koaličním partnerem ANO,“ předpokládá. Osobnost Plus Praha 7:18 10. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Václav Klaus má poměrně specifickou představu o tom, co je pravicové,“ upozorňuje sociolog. Pravicových stran je podle něj v Česku více a nemá pocit, že by se za to styděly.

„To, že se s Klausem v nějakých věcech neshodnou – například v tématu spalování uhlí, oproti němuž podporují třeba přechod na alternativní zdroje – mi nepřipadá ani pravicové, ani levicové. Jde jen o jinou ekologickou politiku,“ srovnává.

Za jednoznačně pravicové strany považuje Kostelecký ODS nebo TOP 09, zmiňuje i hnutí Trikolóra. „To se tvářilo jako budoucí sjednotitel pravice, ale jeho hvězda zhasla rychleji, než se objevila,“ hodnotí sociolog.

Ačkoliv dvě zmíněné vládní strany on sám označuje za jasně pravicové, setkal se i s názory jejich zklamaných voličů, kteří dnes pravicové pozice hledají jinde.

„Přitom ODS se snažila snížit daně pro bohatší lidi tím, že zrušila superhrubou mzdu. Nebo zlepšila daňové podmínky pro živnostníky,“ namítá Kostelecký a uznává:

„Celkově se zdá, že se struktura politických stran dost mění. Vidíme to i v jiných zemích. Těžko říct, jestli je pravicovější Orbán, nebo socialisté v Maďarsku.“

Motoristé a ANO?

Za jakousi „pravou“ pravici, která na spektru domácích politických stran schází, se v současnosti považuje právě hnutí Motoristů sobě. Kostelecký se vrací ke kongresovému projevu Petra Macinky.

„Vytyčuje takové desatero Motoristů. Některé z těch věcí jsou velice obecné pojmy jako svoboda, pravda nebo člověk. Obecné jsou natolik, že by mezi nimi mohlo být klidně i štěstí nebo zdraví. Téměř nic to neříká,“ upozorňuje.

Motoristé si pod tím podle sociologa představují obhajobu volného trhu a individuální svobody lidí, ty jsou reprezentovány osobní automobilovou dopravou.

„Jenže vy se můžete dopravovat i elektromobilem, nejen pomocí spalovacího motoru. Uhlí je pro Motoristy synonymem levné energie, ale třeba jaderná energie na tom může být podobně,“ shrnuje sociolog.

Hnutí získalo ve volbách do Evropského parlamentu překvapivou podporu voličů. Nabízí se tak otázka, zda je reálný scénář účasti Motoristů na potenciální vládě ANO.

„Program Motoristů se mi nezdá příliš slučitelný s programem hnutí ANO, byť jsou tu možná nějaké překryvy,“ hodnotí Kostelecký a vyjmenovává:

„Strany se shodují ve svém euroskepticismu, k němuž se ANO čím dál tím více blíží. Nebo v důrazu na takzvané obyčejné lidi, byť to se moc pravicově nejeví.“

„Nejdůležitější ale je, že pokud by ANO bylo ve vládě se stranami typu Motoristé, jejich menší koaliční partneři by byli daleko slabší, než kdyby ANO vstoupilo do vlády třeba s ODS,“ uzavírá.

Šel by Andrej Babiš rád ve stopách Viktora Orbána? Mohlo by hnutí ANO zvolit cestu Maďarska nebo Slovenska? A jsou silní vůdci dobrými správci země? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.