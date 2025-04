Motoristům se nedaří získávat zklamané pravicové voliče, loví spíše v opozičních vodách, ukazují data

Motoristy sobě tvoří bývalí občanští demokraté, s aktuální ODS ale nechtějí mít nic společného – kromě toho, že jí chtějí sebrat voliče. Pokud k vzájemnému přesunu voličů ale docházelo, tento pramen už nejspíš vyschl. Větší voličské překryvy mají nyní Motoristé i s komunistickým Stačilo!, zatímco koalice Spolu například se Zelenými, ukazují data výzkumných agentur. Praha 6:21 28. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr ODS a koalice Spolu Petr Fiala (vlevo) a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Motoristé nenechávají na současné ODS nit suchou a veřejně si říkají o jejich voliče. „ODS už neexistuje, už je jen Spolu,“ říká předseda Petr Macinka.

„ODS se posunula z pravé části politického spektra do politického středu, od konzervatismu k liberalismu, od eurorealismu k euronadšenectví a bruselskému patolízalství. Tím původní ODS fakticky zanikla,“ doplňuje jej šéf pražské buňky strany Boris Šťastný, sám bývalý poslanec ODS.

Motoristé navíc otevřeně říkají, že chtějí vládnout s ANO, zatímco s ODS ne. Na prosincovém kongresu dokonce Macinka vyhlásil, že je volebním cílem Motoristů získat více poslaneckých křesel než ODS. „Když k tomu přidáme odbornou a manažerskou neschopnost a nekompetentnost stávající vlády Petra Fialy, bylo by bizarní, kdyby Spolu byla budoucím povolebním partnerem Motoristů. Toto vylučuji,“ říká rezolutně Šťastný.

Voličské překryvy? Nejsou

Data výzkumných agentur ale nenaznačují, že jsou mezi Motoristy na jedné straně a ODS či koalicí Spolu na druhé straně velké voličské překryvy.

„Data v tuto chvíli neukazují, že by se Motoristům dařilo získávat zklamané pravicové voliče,“ říká analytička NMS Tereza Friedrichová.

„Motoristé by mohli být alternativou pro konzervativnější voliče ODS. Zatím jí ale nejsou,“ doplňuje ředitel analytického ústavu STEM Martin Buchtík.

Motoristé jsou stále relativně novým uskupením, vznikli krátce před komunálními volbami 2022. Mají tak malé voličské jádro, avšak poměrně velký potenciál. „Je velmi těžké zachytit skutečnou podporu Motoristů, protože ji postupně sbírají a teprve si budují jádro voličů, kteří je určitě budou volit. Mají velkou skupinu lidí, kteří je zvažují,“ vysvětluje dále Buchtík.

STEM jim v březnu změřil 18procentní potenciál. Více než polovina z něj se přitom překrývá s potenciálem hnutí ANO, necelá polovina pak s SPD, kolem třetiny s komunistickým Stačilo! či Přísahou. Překryv s pravicovým Spolu ale data ukazují jako naprosto zanedbatelný.

„Mnohem významnějším potenciálním problémem je pro Motoristy hnutí ANO. Pokud zopakuje taktiku za každou cenu maximalizovat počet hlasů bez ohledu na jakékoliv koaliční partnery, můžou Motoristé nakonec skončit před branami Sněmovny jen z tohoto důvodu. Naopak to, že budou brát ve velké míře voliče ODS, považuji spíš za nepravděpodobné,“ domnívá se politolog Aleš Michal z IPS FSV UK.

To potvrzují i další agentury. Dle dat Kantar CZ zvažují podporovatelé Motoristů jako svou druhou volbu hnutí ANO, mezi dalšími například i Přísahu.

JAK ČÍST GRAFY Volební potenciál je maximální možný zisk dané strany, kdyby ji volili všichni, kdo ji zvažují. Pokud se volit rozhoduje např. mezi STAN a Spolu, připočte se do potenciálu obou subjektů. Grafy tak ukazují, kolik potenciálních voličů sdílí jednotlivé strany se svou nejbližší konkurencí. „Pro hlubší porozumění tomu, co se v politice odehrává, je vhodné posoudit relativní blízkost různých stran, tedy to, odkud jednotlivé strany mohou případně získat další podporu,“ uvádí výzkumníci STEM.

Může to vycházet z toho, že pramen tohoto voličského přelivu již vyschl. „Malý překryv mezi potenciálem ODS a Motoristů může naznačovat, že k přesunu mezi ODS a Motoristy již z velké části došlo a potenciál pro další pohyby tímto směrem je nevelký. Téměř se vyčerpal,“ říká Pavel Ranocha z Kantaru.

Současná podpora Motoristů, tedy zhruba 5–8 procent v závislosti na agenturách, tak částečně pochází i od občanských demokratů. „Dnešní voliči Motoristů pocházejí původně od ODS, nevoličů, prvovoličů či voličů ANO, Přísahy nebo SPD,“ nastiňuje voličskou koalici Motoristů analytik Ranocha.

Naopak nynější podporovatelé Spolu mezi svými dalšími volbami Motoristy nemají. „Spolu má jedny z nejpřesvědčenějších voličů – cca 70 procent potenciálních voličů Spolu je uvádí jako svoji preferovanou stranu. Jen třetina se stále poohlíží jinde – nejvíce u STAN a Pirátů,“ popisuje analytička agentury NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Dle STEM má Spolu největší překryvy s hnutím STAN, Piráty či Zelenými.

Velmi podobná data ukazuje i nejnovější model Medianu, který uvádí, že voliči Spolu z roku 2021 dnes ze dvou třetin u této koalice zůstávají. 13 procent z bývalých voličů Spolu je nyní mezi nerozhodnutými, 10 procent se přesunulo do kategorie nevoličů a dalších 10 procent by šlo nyní volit STAN.

Zástupci ODS ale i s odkazem na data výzkumných agentur ujišťují, že se odlivu voličů k Motoristům nebojí. „Nevím, jestli se voliči Motoristů rozhodují mezi ODS a Motoristy, já takové signály nemám. Když čtu průzkumy, tak tam žádný takový překryv nevidím,“ řekl v rozhovoru pro Respekt premiér a šéf ODS Petr Fiala.

Mezi ODS a Motoristy před pár týdny došlo k prvnímu velkému přímému přestupu. Občanské demokraty po 34 letech opustil možná nejvýraznější reprezentant klausovského křídla, bývalý europoslanec Jan Zahradil, který se stal motoristickým expertem na zahraniční politiku.

„U Motoristů vidím potenciál k průlomu na české politické scéně. Jde mi o to, aby lidé stejného národně konzervativního zaměření vytvořili společnou platformu,“ vysvětlil v rozhovoru pro Radiožurnál.

Faktor Turek

Politolog Jakub Lysek Univerzity Palackého v Olomouci připomíná, že v loňských evropských volbách se Motoristům podařilo část voličů ODS přetáhnout.

„Byl tam částečný přeliv u generace padesátníků, kteří mají pocit, že svět se až moc mění. Tento segment je ale relativně malý a myslím si, že ve sněmovních volbách se k ODS nebo Spolu zase vrátí. Že to byl jen experiment, a když půjde do tuhého, tak se vrátí,“ popisuje.

Právě v eurovolbách se zrodila nejvýraznější tvář Motoristů, europoslanec Filip Turek, který dostal druhý největší počet preferenčních hlasů (152 tisíc). Oslovení odborníci se teď shodují, že je pro další úspěch Motoristů klíčový. Byť formálně není členem strany, Motoristé jej na prosincovém kongresu jmenovali svým čestným prezidentem.

„Filip Turek je pro voliče Motoristů velmi populární, je to velmi dobrý mluvčí, vypadá charismaticky, vystupuje dobře, dokáže se orientovat na jedno téma, což je ale otázka, jestli bude pro sněmovní volby stačit a jak se do nich zapojí,“ popsal Buchtík.

Turek je totiž dál tajemný ohledně toho, zda bude ve sněmovních volbách kandidovat. V posledních dnech ale plní média kontroverzními momenty a už několikrát jej prošetřovala policie. Naposledy v souvislosti s rychlou jízdou, kolem které mlžil.

Motoristé ale svého prezidenta klidnit nehodlají. „Nesnáším moralizování a nikoho umravňovat nebudeme. Filip je fenomén, je takový, jaký je a takového ho máme rádi, vážíme si ho a uznáváme ho. Ručím za to, že toho v politice ještě hodně pozitivního pro všechny udělá a té ručičce tachometru na jeho veteránu se už jen zasmějeme,“ říká Šťastný.

Boj spíš s SPD

Motoristé nabízí zklamaným pravicovým voličům protestní apel a ambici být součástí příští vlády. „Ti, kdo už dříve odešli od ODS třeba k SPD, už se k Okamurovi nemusí z nouze uchylovat. Teď mají nás,“ dodává Macinka.

Zatímco vůči hnutí ANO, se kterým mají Motoristé největší voličské překryvy, vystupují jakožto ke svému preferovanému koaličnímu partnerovi vlídně, vůči Okamurově SPD se podobně jako proti ODS vymezují.

Nenechají si ujít příležitosti k tomu, aby naznačili, že mají zájem vyštípat SPD z jejích pozic. Kritizovali například dryáčnickou kampaň před krajskými volbami.

Novým spojenectvím s Trikolorou, PRO a hlavně se Svobodnými pak SPD míří i na váhající voliče Motoristů. „Chceme si ukrojit ze Stačilo!, ANO i třeba od Motoristů,“ vyhlašuje Okamura.

Komunikační strategií Motoristů proti tomuto spojenectví kolem SPD bude upozorňovat na vlastní ideovou jednotu a jejich programové nesoulady. „Když si vypíšete protiklady z původních programů Svobodných a SPD, zůstane před vámi štos popsaných papírů. Pokud by opravdu voliči Svobodných volili Okamuru a jeho SPD se všemi jejich radikálními výkřiky zprava doleva, bylo by to smutné a pro ně samotné, myslím, nedůstojné,“ říká Šťastný.

Motoristé jsou zároveň ve svých postojích méně extrémní než Okamura. Nechtějí opouštět Evropskou unii nebo odmítají přímou demokracii jako všelék. Na konferenci spolku Svatopluk na začátku dubna, kde zástupci SPD, Stačilo! či Trikolory diskutovali o možných změnách českého politického režimu, Macinka přišel, s velkou částí předložených návrhů ale nesouhlasil.

„Je nutná změna vlády, ne změna režimu,“ prohlásil tam.