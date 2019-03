Motorkář na závodech v Merklíně na Plzeňsku vlétl do diváků, zranil čtyři muže

Motorkář při motokrosových závodech v Merklíně na Plzeňsku vletěl do diváků a zranil čtyři muže ve věku 40 až 65 let. Všichni jsou při vědomí, byli převezeni vrtulníkem i sanitkami do plzeňské fakultní nemocnice. Informovala o tom Andrea Divišová z krajské záchranné služby.

