Motorkáři, který vjel na pražské letiště, hrozí až 8 let vězení. Měl i zákaz řízení

Až osm let vězení hrozí motorkáři, který vjel minulý týden na Letiště Václava Havla v Praze. Policie prověřuje muže kvůli několika trestným činům, dosud ho neobvinili, sdělil ve středu Josef Urban, mluvčí cizinecké policie, která na letišti působí. Motorkář vjel do areálu letiště, nenarušil ale podle Jiřího Hannicha z tiskového oddělení letiště vyhrazený bezpečnostní prostor. Preventivně byl krátce přerušen letecký provoz. Praha 9:10 23. července 2025

Úkony trestního řízení už v tomto případě policisté zahájili pro obecné ohrožení z nedbalosti, neoprávněné užívání cizí věci a poškození cizí věci.

Vyšetřují také, jestli nemařil výkon úředního rozhodnutí a vykázání a neoohrožoval pod vlivem návykové látky.

Pokud by motorkáři prokázali, že se dopustil obecného ohrožení, hrozil by mu trest tři až osm let vězení. Kvůli ostatním přečinům by mu hrozily maximálně dva roky za mřížemi. „Obvinění zatím sděleno nebylo,“ doplnil mluvčí policie.

Muž ujíždějící policistům vjel na plochu Letiště Václava Havla v pátek 18. července. Podle Hannicha se motocyklista dostal jen do míst, kde je teď staveniště, a po jednotkách minut prorazil plot a vyjel ven.

Na letišti je od konce března uzavřená hlavní ranvej kvůli opravám jejího okolí. Letecký provoz byl kvůli pronásledování motorkáři zastaven na deset minut.

Muže policisté dopadli ve stejný den vpodvečer v místě jeho bydliště, k činu se hned přiznal. Podle policistů má zákaz řízení motorových vozidel.