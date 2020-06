Policie pátrá po motorkářích, kteří u Sentic napadli lesní dělníky. Pomoc mohou i obnovené fotografie

Skupinka se lesem projížděla na motokrosových strojích bez poznávacích značek. Po upozornění ze strany dělníků, že jejich počínání je nezákonné, přerostly podle policie verbální v útoky ve fyzické napadení. Jeden z dělníku skončil na zemi a motorkář mu přejel nohu.

„Agresivní reakce ze strany motorkářů je zarážející. Nereagovali ani na skutečnost, že jeden z dělníků je zároveň členem lesní stráže,“ uvedl mluvčí policie z obvodu Brno-venkov Bohumil Malášek v tiskové zprávě. Před odjezdem motorkáři donutili napadeného dělníka, aby smazal fotografie, kterými incident dokumentoval. Ty se však podařilo následně obnovit.

„Z hlediska právní kvalifikace je to složitá záležitost. Bude záležet na dalších krocích a informacích, které získáme, a to především od samotných motorkářů. Jistě ale je, že v lese neměli co dělat,“ řekl Malášek serveru iROZHLAS.cz. Tišnovští policisté také žádají veřejnost, aby se na ně obrátila v případě, že by měla informace vedoucí k zadržení pachatelů.