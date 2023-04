O teplých víkendech bourají motorkáři častěji. ‚Po zimě si znovu osvojte řízení,‘ radí dopravní expert

Hezké víkendové počasí láká motorkáře na první vyjížďky po zimě. Právě na ně se proto ve své poslední analýze zaměřil Portál nehod. Jeho zjištění nejsou moc optimistická. Motocyklisté se podle něj za posledních 13 let podíleli na více než 42 tisících nehodách. Portál nehod vytipoval i riziková místa, kde motorkáři nejčastěji havarují – třeba silnici 9 na Českolipsku nebo zatáčku poblíž obce Stará Huť v okrese Uherské Hradiště. Praha 18:55 22. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policista kontroluje 5. srpna 2020 motorkáře v Adolfově na Ústecku, který leží na oblíbené vyhlídkové trase na vrcholcích Krušných hor (ilustrační foto) | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Podle Portálu nehod většina motorkářů na svých strojích jezdí právě o víkendu, kdy se podíl nehod motorkářů na celkovém počtu pohybuje okolo pěti procent. Zatímco v pracovní dny klesá pod tři procenta.

Příčiny nehod motocyklistů jsou různé. „Pokud je motocyklista obětí nehody, tak v téměř 60 procentech je příčina, že nedostal přednost v jízdě. Ať už je to při odbočování vlevo, na stopce. Pokud je viníkem nehody, tak je na vině zejména rychlá jízda,“ vysvětlil Jan Chala z Portálu nehod.

Podíl nehod motorkářů v měsících | Zdroj: Portál nehod

Když se podíváme na loňské policejní statistiky, tak k rychlosti ještě patří nezvládnutí motorky.

„Situace, kdy nás překvapil například terén, zatáčka, která se zavřela víc, než jsme očekávali. Co se týká těch ostatních řidičů, tak samozřejmě je to velká věda o předvídání, je to o zkušenostech, jestliže jsem vyježděnější řidič, tak jsem schopný následně dříve reagovat,“ popisuje příklady dopravní expert z neziskové organizace Tým silniční bezpečnosti Jiří Novotný.

Riziková místa?

A jak můžou sami motorkáři nehodám předcházet? Je důležité, aby si uvědomili, jaká má jízda na motorce rizika, aby respektovali jak pravidla provozu, tak technické limity svého stroje. Důležité je také si před první vyjížďkou po zimě znovu osvojit řízení motocyklu.

„Je dobré udělat si základní úkony, jako cviky na to, abychom netuhli, nedrželi řídítka křečovitě, zkusit si brzdy, tak aby po zimě jsme dostali ten pocit, kde je to brždění, protože až se dostaneme do krizové situace, tak zjišťovat, kde je hranice brzd a toho brzdného momentu, už je pozdě,“ doporučuje Novotný.

Také je vhodné seznámit se s rizikovými místy na trase, kam se chystáme na vyjížďku. I ta Portál nehod vytipoval a prohlédnout si je je možné na interaktivní mapě ZDE. Jedním z nich je třeba silnice 9 na Českolipsku, která je plná zatáček.

„Tím nejrizikovějším je zatáčka poblíž obce Stará Huť v okrese Uherské Hradiště. Tam je vlastně vrchovina, která se jmenuje Chřiby, a je to dost často výletní lokalitou motorkářů,“ zmiňuje další rizikový úsek Chala.

Hodně nehod eviduje police i mezi Loučnou nad Desnou a Červenohorským sedlem v okrese Šumperk. Serpentiny s mnoha ostrými zatáčkami na tamní horské silnici vyžadují od motorkářů maximální obezřetnost.