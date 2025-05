Možná už mi to za to nestojí, naznačil Blažek rezignaci po bitcoinech za miliardu od odsouzeného

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) připustil, že kvůli kauze přijatých bitcoinů v hodnotě miliardy korun od odsouzeného dealera drog opustí funkci. Zdůraznil sice, že si trvá na čistotě transakce, ale prý nedomyslel veřejný obraz takového obchodu. Kauzu darování kryptoměny se pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Praha 15:37 30. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Důvěra, nedůvěra (od premiéra), podívejte se, nebesa nespadnou, když tam Blažek zůstane, nebo nezůstane. Tím se teď nezabývám, což ovšem neznamená, že se tím nebudu zabývat v nejbližších hodinách. Já jsem dneska fakt neměl vůbec čas přemýšlet, od rána jsem ve Sněmovně,“ řekl ministr médiím včetně Českého rozhlasu v pátek po poledni.

Ministerstvu spravedlnosti daroval bitcoiny Tomáš Jiřikovský, dříve pravomocně odsouzený za obchod s drogami, zpronevěru a nedovolené ozbrojování. Není přitom vyloučené, že darovaná kryptoměna v hodnotě miliardy korun pochází z trestné činnosti. Toto podezření nyní prověřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

„V klidu si to všecko rozmyslím a včas vám oznámím rozhodnutí. Vy máte rádi, když někdo odchází a třeba vám tu radost udělám,“ dodal Blažek ke kauze, kterou ve středu otevřel a podrobně popsal Deník N. Transakci mezi ministerstvem a Jiřikovským zprostředkoval právník odsouzeného, kterého Blažek léta zná.

‚Můj problém v plné nahotě‘

Blažek podle svých slov v průběhu mandátu opakovaně přemýšlel, jestli má vzhledem k mediálnímu obrazu své osoby a práce ve funkci setrvávat. V této souvislosti parafrázoval bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina, že to sice myslel dobře, ale dopadlo to jako vždycky.

„Žádný zlý úmysl vůbec neexistoval, ba naopak. Ale jedna věc je to, jak se věci dělají a jak vypadají. Já jsem nikdy dost dobře nedbal na to, jak některé věci vypadají. To je můj dlouhodobý problém a teď se ukazuje v plné nahotě,“ uvedl ministr. Opět zdůraznil, že podstata celé kauzy podle něj není nelegální.

V těchto dnech by prý naopak očekával, že média příběh popíšou tak, že pro stát získal miliardu korun. Ty hodlá využít pro některé složky svého resortu. „Všichni jsou dnes chytří, co jsem všechno měl nebo mohl vědět. Je to unavující a budu si klást otázku, jestli to opravdu stojí za to. Možná už ne,“ znovu připustil obchod z vlády.

S Bradáčovou nic nekonzultoval

Národní centrála proti organizovanému zločinu ve věci nabytí bitcoinů ministerstvem vede trestní řízení právě pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, centrála si kvůli tomu 15. dubna vyžádala od soudu trestní spis k Jiřikovského kauze.

„Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,“ řekl redakci mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Ministerstvo spravedlnosti prodalo prostřednictvím 78 aukcí pořádaných Úřadem pro zastupováním státu ve věcech majetkových zájemcům všechny získané bitcoiny, poslední dražba byla 27. května. Utržilo za ně 957 milionů korun.

Blažek pro Deník N uvedl, že měl transakci prokonzultovanou a schválenou z nejvyšších míst. Uvedl Nejvyšší státní zastupitelství, ministerstvo financí a Finanční analytický úřad.

„Prostou informaci o darovací smlouvě zaslalo ministerstvo spravedlnosti Nejvyššímu státnímu zastupitelství v dopise ze dne 1. dubna 2025,“ sdělil redakci Petr Malý, mluvčí úřadu, který od letošního roku vede Lenka Bradáčová. Bylo to přitom více než tři týdny poté, co resort bitcoiny získal.