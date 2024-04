‚Možná z toho bude i židle.‘ Prezident Pavel si při prohlídce továrny vyzkoušel ruční ohýbání nábytku

Prezident Petr Pavel si v úterý při prohlídce společnosti TON v Bystřici pod Hostýnem, kterou zahájil svou dvoudenní návštěvu Zlínského kraje, vyzkoušel ruční ohýbání nábytku. Spolu se dvěma pracovníky továrny a nezbytnými nástroji ohýbal dřevěné opěradlo židle 014, která se vyrábí 160 let. Zlín 11:01 16. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Mě by to bavilo,“ zhodnotil práci s bukovým dřevem Pavel. Připustil však, že zhotovení opěradla pod jeho rukama bylo pomalejší, než je obvyklé. „Možná z toho bude i židle,“ doplnil prezident, který před ohýbáním sundal sako a nasadil si zástěru.

S prací na opěradle Pavlovi pomáhali zaměstnanci závodu Lukáš Šidla a Tomáš Neuwirth. „Myslím, že to proběhlo v klidu tak, jak to mělo. Tak, jak to probíhá se všemi běžnými lidmi, co tady chodí si to vyzkoušet,“ řekl Šidla.

Jeho kolega připustil, že byl před návštěvou hlavy státu lehce nervózní. „Prezident tu nechodí každý den,“ uvedl Neuwirth. Ocenil Pavlovu zručnost. „Máme zkušenosti s mnoha lidmi, co přijdou ohýbat, a opravdu mu to šlo,“ doplnil pracovník továrny.

Výrobce ohýbaného nábytku TON je známý zachováním jedinečných starých výrobních postupů. V poslední době je však kombinuje s moderními technologiemi. Tradice firmy sahá do roku 1861, kdy v Bystřici pod Hostýnem vybudoval se svými syny továrnu truhlář, vynálezce a návrhář nábytku Michael Thonet. Podnik několikrát změnil vlastníka i název. Současný představuje zkratku slov továrna na ohýbaný nábytek.

Z Bystřice pod Hostýnem se prezident přesune do Základní školy a mateřské školy v Mysločovicích na Zlínsku a následně na Krajský úřad ve Zlíně, kde ho oficiálně přivítá hejtman Radim Holiš (ANO). Setká se rovněž s krajskými zastupiteli a starosty obcí s rozšířenou působností.

Odpoledne Pavel navštíví firmu Vasky ve Lhotě na Zlínsku, která vyrábí obuv. Poté přejede do rožnovského skanzenu. Večer bude v horském středisku Pustevny v Beskydech debatovat se starosty.

Ve středu se prezident podívá do areálu ve Vlachovicích-Vrběticích na Zlínsku, kde v roce 2014 explodovaly dva sklady s municí. Setká se tam starosty okolních obcí, krajským policejním ředitelem a zástupci Vojenských lesů a statků ČR. Pak se přesune na prohlídku České zbrojovky v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku.

Po obědě v Hradčovicích na Uherskohradišťsku, kde Pavel pohovoří i s výrobci tradičních řemeslných výrobků, si prezident prohlédne Ostrožskou Lhotu na Uherskohradišťsku. Obec loni ovládla celostátní kolo soutěže Vesnice roku. Návštěvu kraje Pavel uzavře debatou s občany ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Do Zlínského kraje s ním původně měla přijet i jeho manželka Eva, z osobních důvodů však návštěvu odvolala.

Ve funkci prezidenta Pavel již navštívil většinu krajů České republiky. Při výjezdech se věnoval zejména konkrétním problémům daných regionů. Naposledy letos v březnu zamířil do Středočeského kraje, v lednu byl v Plzeňském kraji.