‚Možnost zavzpomínat v klidu přírody.‘ U Olomouce vznikne pietní místo pro rodiče, kterým zemřelo dítě

Několik rodičů připravuje společně s pracovníky mobilního hospice Nejste sami a společností pro ranou péči ojedinělé pietní místo pro pozůstalé, kterým zemřelo dítě. Bude v lesích v odlehlé části olomouckého ekologického centra Sluňákov. Sloužit bude ke komunitnímu setkávání pozůstalých, informuje Český rozhlas Olomouc. Olomouc 15:10 10. července 2025

Místo, na kterém má pietní místo vzniknout, obklopují stromy a připomíná divočinu. „Teď bychom měli trochu problém se do toho křoví dostat, ale jinak je tam nádherné místo, které je mimo stezky,“ upřesňuje Jiří Popelka z ekologického centra Sluňákov.

Rodiče budou muset místo trochu vyčistit, upravit a také už se rodí představa, jak by mělo vypadat. Jednalo by se o místo komunitního setkávání, kde by se rodiny potkávaly a třeba jen relaxovaly a přitom vzpomínaly na potomky, které ztratily.

„Jsem maminkou zesnulého syna. Náš syn chodil do Rané péče, takže my také. Snažíme se to tímhle stylem vrátit a spolupracovat, aby pro nás bylo nějaké místo,“ popisuje paní Edita Hadrová, která se do této akce zapojila.

S rodinou by místo chtěla využít například k sázení květin na památku jejich syna. „Máme ještě mladšího syna, takže aby tam byly prvky toho, že si i on trošku pohraje. Byl sice malý, když Matyášek zemřel, ale pamatuje si ho,“ říká paní Edita.

Možností, jak místo využít, je podle ní ale hodně. „Mohl by se tam dát udělat oheň, udělat špekáčky, napsat nějaký vzkaz a dát ho třeba do ohně,“ říká paní Edita a dodává, že neexistuje možnost se potkat na neutrálním místě.

„Když má někdo potřebu se pobavit o tom, za jakých okolností to dítě zesnulo nebo kde byl nějaký problém. Tak abychom měli možnost se setkat někde v klidu, v přírodě a zavzpomínat,“ uvedla paní Edita.

Pavla Matyášová z Rané péče v Olomouci má přesnou představu o tom, jak by mělo pietní místo vypadat. Podle ní by na něm nemělo chybět posezení, kde pozůstalí zažijí příjemný čas, a prostor na rituály, které rodiče ke vzpomínkám potřebují.

„Teď bude důležité získat povolení, najít architekty a umělce. Ideální by bylo, kdyby to vzniklo tak do dvou let,“ dodává Matyášová. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky mezi lety 2009 až 2021 zemřelo v Česku přes 7 300 dětí, v Olomouckém kraji je to ročně asi 35 dětí.