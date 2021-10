Možný konec kalamity. Kůrovec je na ústupu, lesníci se chystají na obnovu

Kůrovcová kalamita, která v českých lesích naplno vypukla v roce 2018, je za svým vrcholem a ustupuje. Na Moravě již kalamita odezněla a pod kontrolu ji lesníci dostávají i na Vysočině. „Poslední velké bojiště s kůrovcem zůstává v Ústeckém a Libereckém kraji, konkrétně na Děčínsku, Českolipsku a Liberecku,“ řekl ČTK mluvčí státního podniku Lesy České republiky (LČR) Martin Zajíček. Hradec Králové 10:27 16. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České lesy trpí kůrovcovou kalamitou několik let | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Lesníci se podle něj nyní soustřeďují na zalesnění a chystají obnovu zničených lesních cest. K útlumu kůrovcové kalamity, která je největší v historii Česka, kromě intenzivních těžeb napadeného dřeva a dalších obranných opaření přispělo i letošní velmi chladné a deštivé jaro. Počasí zpozdilo jarní rojení kůrovce zhruba o jeden měsíc.

Prioritou Lesů ČR je obnova kůrovcem zničených lesů. „Do roku 2018 činila běžná plocha zalesnění u Lesů ČR 10 000 hektarů, letos je v plánu 22 000 hektarů. Používali jsme ročně 50 až 55 milionů sazenic, letos to bude 90 až 100 milionů,“ řekl nedávno generální ředitel LČR Josef Vojáček.

V regionech, kde již kalamita pominula, chystají Lesy ČR obnovu cest poničených těžební a dopravní technikou. „Finance již na to má podnik vyčleněné, do obnovy cest a lesní infrastruktury půjdou stovky milionů korun,“ řekl Zajíček. Připomněl, že díky rostoucím cenám dřeva podnik opět tvoří finanční rezervy na obnovu lesů a lesního majetku. V letošním prvním pololetí se podnik vrátil do zisku 680 milionů korun po loňské ztrátě 480 milionů korun.

Poptávka po listnáčích

V rámci rychlého zalesnění ploch po kůrovci státní podnik také změnil orientaci svého semenářského závodu v Týništi nad Orlicí na produkci semen listnatých stromů z dříve převažujících jehličnanů.

Po listnáčích je nyní vysoká poptávka. Závod zatím do vyšší produkce semen listnáčů investoval asi 40 milionů korun a další investice chystá. Produkce závodu se za poslední tři roky zdvojnásobila při obrácení skladby dřevin na poměr 67 procent listnáčů a 33 procent jehličnanů.

Lesy ČR, které spravují téměř polovinu lesů v zemi, s ústupem kalamity již snížily roční plán těžeb. A to na 12,1 milionu metrů krychlových dřeva ze zamýšlených 14,07 milionu metrů krychlových. Loni těžby ve státních lesích dosáhly rekordních 14,35 milionu metrů krychlových dřeva, z nichž 93 procent připadlo na kůrovcové a jiné nahodilé těžby.

Kůrovec v ČR loni podle think tanku Czech forest napadl 35 až 40 milionů metrů krychlových dřeva. Škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasnou těžbou porostů loni dosáhly 44 miliard Kč, odhadl Czech forest. Podle Českého statistického úřadu těžba dříví loni v ČR dosáhla rekordních 35,8 milionu metrů krychlových. Meziročně se tak zvýšila o 9,7 procenta.