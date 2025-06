Možný návrat těžby zlata na Jesenicko vyvolává obavy u věřících. Ložisko není daleko od poutního místa

V ložisku, které státní podnik Diamo pojmenoval Západ, bylo nedávno nalezeno větší množství zlata, než bylo předpokládáno. Zároveň se nachází zhruba kilometr od vyhledávaného poutního místa Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) u Zlatých Hor. Státní podnik Diamo připustil, že by musel řešit vliv trhacích prací. Jeho manažeři na jednání zlatohorských zastupitelů oznámili, že v masivu se ukrývají minimálně tři a půl tuny zlata. Reportáž Zlaté Hory 8:40 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maria Hilf, poutní místo Panny Marie Pomocné | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Zvuk zvonů se odráží od vysokých kopců a zve věřící na ranní bohoslužbu. Do bělostného kostela na poutním místě Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) míří i mnoho lidí z nedalekého Polska. „Zachovejme posvátnost tohoto místa. Nemíchejme posvátno s profánním, protože pro mě je ta těžba, ta důlní činnost, projevem materialismu – a to se sem prostě nehodí,“ reaguje na případnou těžbu zlata Małgorzata Pliszka. Její manžel Jerzy souhlasně kývá hlavou.

Věřící mají obavy

„Ano, peníze jsou důležité, ale jsou věci, které jsou důležitější,“ říká a na potvrzení svých slov se rukou chytá za srdce. Na mši se chystá i Jiří. Zrovna si do košíku na kole dává PET lahev s vodou z nedaleké Posvátné studánky. „Určitě těžba to tady negativně ovlivní, nebude to dobré. Jezdím sem pravidelně. Vše je tu obnoveno.“

„Vidíte, tady je Maria Hilf a tady – takových jeden, dva kilometry – je to ložisko,“ ukazuje na mapě vzdálenost vzdušnou čarou mluvčí ostravsko-opavské diecéze Ondřej Elbel. „Samozřejmě nás bude velice zajímat, jak může případná obnova těžby zlata ovlivnit i například provoz poutního místa, které je neodmyslitelně zasazeno do krajiny.“

Potvrdil, že dosud biskupství, pod které poutní místo spadá, nikdo ze s. p. Diamo nekontaktoval. „Až případně nějaká jednání začnou, bude nás velice zajímat dopad na životní prostředí a samozřejmě na celkovou krajinu okolo Příčného vrchu,“ uvedl mluvčí Ondřej Elbel.

Nový Hackelberg: masivní vrata a hromady rezavého železa

Náměstek s. p. Diamo na veřejném jednání zlatohorských zastupitelů uvedl, že jde o tzv. ložisko Západ. Právě tam našli mnohem větší zásoby zlata a dalších vzácných nerostných surovin, než dosud experti předpokládali. Starosta Zlatých Hor Milan Rác potvrdil, že jde o štolu Nový Hackelberg.

Cesta od poutního místa k Novému Hackelbergu začíná lesní turistickou trasou, pak navazuje asfaltka a poslední etapa do prudšího kopce vede po kamenité stezce. Otestovali jsme, že trasa skutečně dlouhá není. Na první pohled zaujmou nová masivní kovová vrata a také kamera, která je nad vstupem do štoly. Vedle vstupu je větší hromada starých zrezivělých trubek, výztuží nebo vrat s prohnilou dřevěnou výplní.

Dopad trhacích prací

S. p. Diamo uvedlo, že poutní místo se v prostoru, ve kterém by se mohlo těžit zlato, nenachází. „Vliv trhacích prací na tento objekt, vzdálený přes jeden kilometr od místa možného dobývání, se ale samozřejmě bude posuzovat,“ sdělil mluvčí Diama Tomáš Indrei. „S ostravsko-opavským biskupstvím aktuálně nejednáme, protože se vliv těžby na tento objekt nepředpokládá.“

Poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf) patří k vyhledávaným cílům věřících z Česka, Polska a Německa. V sedmdesátých letech nechal komunistický režim poutní místo vyhodit do vzduchu. Destrukci přežila jen Posvátná studánka. V roce 1995 už na místě stálo obnovené poutní místo.

Těžba zlata ve Zlatých Horách skončila v roce 1993. Diamo obnovilo průzkum na základě strategických úkolů z Evropské unie, která chtěla po členských zemích, aby předložily aktuální data o rozsahu ložisek nerostných surovin. EU tím chce zabránit závislosti na dovozu surovin z Ruska a Číny.