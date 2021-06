‚Budeme riskovat.‘ Ministerstvo dostalo pokutu půl miliardy za chyby v dotacích, nechce ji zaplatit

Ministerstvo průmyslu a obchodu dostalo kvůli chybám v rozdělování eurodotací pokutu ve výši 543 446 809 korun. Po každoroční kontrole ji bez povšimnutí vystavilo ministerstvo financí, které kritizovalo třeba chabou kontrolu firem Agrofertu. Přesto by mohl resort tyto peníze použit na jiné, bezproblémové projekty. Sankci by však musel akceptovat. A to se ale zatím nestalo. Od Bruselu přitom dostal ultimátum a hrozí, že Česko o peníze přijde.

Původní zpráva Praha/Brusel 5:00 17. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít