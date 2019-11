Založení živnosti online využívá jen procento zájemců o podnikání, provoz vyjde stát na 300 tisíc ročně

Elektronická verze ohlášení nové živnosti loni zprostředkovala 818 žádostí, nově evidovaných oprávnění ale v Česku přibylo víc než 82 tisíc. Formulář tak pomohl méně než procentu žadatelů. Kvůli technické chybě byl navíc formulář nejasnou dobu mimo provoz. Ministerstvo průmyslu to začalo řešit poté, co ho na to upozornil iROZHLAS.cz. Náklady na provoz formuláře, který vyvinula a spravuje soukromá firma, resort vyčíslil na 300 tisíc korun za rok.

Praha 6:00 11. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít