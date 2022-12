V pondělí se na některých místech v jižních Čechách může tvořit náledí, varují meteorologové

Na některých místech v jižních Čechách, například na mostech, se v pondělí může tvořit náledí. Silnice po kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Nejnižší teplotu v kraji zaznamenali meteorologové ve Volarech na Prachaticku, kde naměřili minus 22,1 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty v kraji se budou pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně, na horách čtyři až sedm stupňů nad nulou. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

České Budějovice 8:00 19. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít