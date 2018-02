Požár mrazíren v Mochově: hasiči mají problém s vodou, na D11 je kvůli kouři omezená rychlost

Jedna z hal je kompletně zasažena ohněm, škodu majitel odhadl na 100 milionů korun. Zásah potrvá určitě do soboty, řekl odpoledne mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Na místě zasahuje už přes 40 jednotek, podle Svobody jde o 120 až 150 hasičů. „Požár se nám stále nedaří dostat pod kontrolu, musíme sem kyvadlově dovážet vodu,“ uvedl Svoboda před polednem.

Požár v Mochově zachvátil jednu z plechových hal, zásah potrvá delší dobu. Hoří totiž zateplení, k němuž se hasiči komplikovaně dostávají. Na místo dorazili v rámci výpomoci i pražští hasiči, kteří sem dopravili takzvanou Kobru, speciální hasicí zařízení, které dokáže vodním paprskem prořezávat sendvičové konstrukce hal. "Udělá to díru a pak to dokáže hasit, takže nám to hodně zjednodušuje přístup do míst, kam se nemůžeme dostat," vysvětlil Svoboda.

K požáru haly bývalých mrazíren v Mochově ve Středočeském kraji vyjeli pražští hasiči ze speciálním zařízení COBRA (v rámci mezikrajské výpomoci). — Hasiči Praha (@HasiciPraha) 23 February 2018

Policejní mluvčí Eva Hašlová řekla, že kvůli zásahu byla preventivně omezena rychlost na nedaleké dálnici D11. Nad dálnicí se valí hustý kouř. Na místo dorazila chemická laboratoř, která bude měřit koncentraci zplodin v ovzduší. Podle České televize už lidé z okolí dostali doporučení neotvírat okna.

Nejde zdaleka o první požár v areálu bývalých mrazíren. V roce 2012 tam hasiči likvidovali požár jedné z hal, příčinou byla nedbalost. Při rozebírání konstrukce prázdného objektu byly porušeny požární předpisy. Rozsáhlý požár likvidovali hasiči v areálu mochovských mrazíren také o dva roky dříve, kdy se vznítila bývalá výrobní hala.