Mrazivá rána a slunečná odpoledne. Meteorologové tento týden nevylučují ani teplotu nad 20 stupňů

Česko čeká týden s nadprůměrnými jarními teplotami. Mrazivá rána budou střídat teplá a slunečná odpoledne bez deště. Teploty vystoupají nad patnáct stupňů. Nejtepleji bude v druhé polovině týdne. Informoval o tom v pondělí v týdenní předpovědi na síti X Český hydrometeorologický Ústav (ČHMÚ). Praha 8:05 3. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatímco ráno oceníte teplý zimní kabát a čepici, odpoledne již někteří půjdou do trička, informovali meteorologové (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V dalších dnech čekáme opět slunečné počasí beze srážek a to až do konce týdne. K tomu se bude pozvolna oteplovat. Ke konci týdne budou minima nejčastěji od šesti do jednoho stupně, i když při slabém větru mohou klesnout i pod nulu. Maxima se budou pohybovat od dvanácti do sedmnácti stupňů,“ řekla pro Radiožurnál meteoroložka Petra Sýkorová.

Meteorologové už o víkendu upozornili na to, že se v začínajícím týdnu nad územím ČR prudce sníží množství ozonu. Lidé by proto měli zejména odpoledne omezit pobyt na přímém slunci a používat sluneční brýle a krém s vysokým ochranným faktorem, hlavně na horách.

OBRAZEM: Loďky v Punkevní jeskyni jsou na suchu. Začínají opravy po loňských povodních Číst článek

„Bude zajímavé sledovat, zda na některé stanici naměříme i prvních 20 stupňů. Vyloučeno to rozhodně není,“ uvedli meteorologové.

Nejtepleji bude od čtvrtka do neděle, od pátku až sedmnáct stupňů Celsia. Celý týden pak bude ve znamení teplotních kontrastů. „Zatímco ráno oceníte teplý zimní kabát a čepici, odpoledne již někteří půjdou do trička,“ informovali meteorologové. Teplotní rozdíly mohou dosahovat patnácti až dvaceti stupňů.

„Stabilní a rozsáhlá tlaková výše bude ovlivňovat většinu kontinentální Evropy, a obejdeme se tedy po celý týden takřka s jistotou bez deště,“ uvedl ČHMÚ. Málo bude i oblačnosti.

Na začátku dalšího týdne přijde ochlazení. „Kdy přesně k němu dojde a jak výrazný vpád to bude, ale není zatím jasné. I když jaro je tady, zima ještě neřekla své poslední slovo,“ doplňuje předpověď.