Tělo čtyřměsíčního kojence bylo v Labi zatížené kameny. Místo označila sama matka

Vyšetřování případu smrti čtyřměsíčního kojence na Mělnicku pokračuje. Podle kriminalistů bylo chlapcovo tělo zatížené v Labi kameny. Policisté ho objevili poté, co jim s pátráním pomohla sama matka. Násilnou smrt a cizí zavinění už policie vyloučila, prověřuje ale mimo jiné nedbalost matky. Ta přitom sama zavolala na tísňovou linku, že se jí chlapec v kočárku ztratil.

„Poté, co matka označila místo v řece Labi, policisté tělo vytáhli. Bylo zatížené kameny,“ potvrdila serveru iROZHLAS.cz mělnická policejní mluvčí Markéta Johnová. Informaci v pátek přinesl server iDnes.cz.

Kojenec nalezený na Mělnicku zemřel podle předběžných výsledků pitvy kvůli syndromu náhlého úmrtí.

Dítě při něm přestane náhle dýchat, a pokud není zahájena resuscitace, dochází k úmrtí. Příčina syndromu není dosud úplně objasněna.

Matka pak podle policie mohla tělo hodit do vody. „Samozřejmě předpokládáme, že dítě mohla do vody hodit matka, ale stále probíhají úkony trestního řízení a je to jedna ze skutečností, kterou ověřujeme,“ uvedl již dříve náměstek krajského policejního ředitele Jan Krejčí.

Podle něj je možné, že žena po úmrtí dítěte zmatkovala a nevěděla si rady. Vyšetřování ale ještě není uzavřeno. „Zjišťujeme, zda nedošlo k jinému protiprávnímu jednání. Například nedbalostního charakteru ze strany matky,“ uvedla Johnová.

„Čekáme na písemné vyhotovení závěrů soudní pitvy. Zveřejněné výsledky, na co kojenec zemřel, byly pouze předběžné výsledky soudní pitvy. A čekáme i na další znalecká zkoumání,“ dodala policejní mluvčí. V případu nebyl dosud nikdo obviněn.

Role sociálních pracovníků

Případné pochybení mělnických sociálních pracovníků prověřil krajský úřad. Podle něj ale nechybovali.

Mělnický Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 11. května zajišťoval péči i bydlení pro matku s dítětem.

„Celou dobu byla matka s OSPOD spolupracující, dítě bylo shledáno zcela v pořádku. Matce bylo poskytnuto kompletní sociální poradenství a bylo jí ze strany OSPOD nabídnuto ubytování v azylovém domě,“ uvedla mluvčí mělnického úřadu Barbora Walterová.

Dítě bylo podle ní na základě dalších získaných informací převezeno pracovníky OSPOD Mělník a předáno do péče širší rodiny 13. května.

„Dítě bylo na rodinu i prostředí od narození zvyklé. O dalším výkonu sociálně-právní ochrany a postupu OSPOD Mělník byl vyrozuměn místně příslušný OSPOD podle místa trvalého pobytu dítěte, který převzal další výkon sociálně-právní ochrany dítěte,“ dodala mluvčí.

Mrtvého čtyřměsíčního kojence nalezli policisté v sobotu u Hořína, podle Krejčího bylo mrtvé již několik dní. Matka kojence se v pátek obrátila na policii, že se jí syn ztratil s kočárkem v zámeckém parku. Policie, hasiči i dobrovolníci spustili rozsáhlé pátrání, zapojily se desítky lidí, pomáhal i vrtulník a dron. Tělo dítěte se našlo v sobotu odpoledne.