Mšice v Česku ‚útočí‘ na zahrádky a pole. Kvůli suchu je jich letos extrémně hodně

Na zahrádce na okraji Ostravy jsou mšice snad úplně všude – na růžích, na slunečnících i na listech voňavého libečku.

„U mšic jde všechno rychle. Rychle se množí. Stačí týden dobrého počasí a je hodně mšic, rozhodně jim svědčí sucho. Že výskyty vygradovaly je i důsledek suchého počasí,“ říká pro Radiožurnál Jan Sitek Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Během jednoho roku se může vylíhnout až 30 generací.

„Mšice škodí jednak sáním, rostlinu tak poškodí a listy se zkrabatí, až přestanou fungovat jako list. Ale mšice škodí zejména tím, že přenášejí virové choroby, což vadí zejména u sadby brambor,“ varuje Sitek a pěstitelům radí, aby rozhodně v letošní sezoně používali postřiky.

Mezi zahrádkáři se už kvůli mšicím šíří i „babské rady“. Třeba Jana z Opavy doporučuje vylouhovat ořechové listy. „Až bude voda hnědá, tak stačí polévat nebo do ostřikovače a stříkat. Smrdí to a jim to vadí,“ vysvětluje.

Kromě mšic sucho svědčí i méně známým škůdcům. Zelí a kapustu ničí zápředníček. „V brukvovité zelenině jsem nikdy neviděla takové mraky. Housenky zápředníčka polního mohou listy úplně sežrat,“ podotýká zemědělská inspektorka Daniela Znojilová Barašová. Sucho naopak nesvědčí třeba plísňovým chorobám.