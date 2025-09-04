Můj deník z cest po Bretani a Provence. Fotografka Vitásková vystavuje v českokrumlovském divadle
Fotografka a dokumentaristka Dana Vitásková na výstavě v českokrumlovském Městském divadle představuje své snímky z cest po Francii. „Je to velká země a vždycky mě něčím překvapí,“ uvedla autorka pro Český rozhlas České Budějovice.
Které z oblastí Francie lidé na vaší výstavě uvidí?
Třeba Provence, Bretaň nebo pobřeží Atlantiku. Návštěvníci se mohou taky těšit na fotky kolem města Gerande, tedy z oblasti, kde se těží sůl, nebo fotografie z Normandie.
Z jakého období snímky pocházejí?
Francii jsem navštívila několikrát. Nejstarší snímky jsou z let 2013 a 2016. Další roky jsem do výstavy nezařadila.
Jak byste popsala vaši výstavu?
Je to taková mozaika z mých cest, skoro až deník.
Jaký je váš osobní vztah k téhle zemi?
Srdečný! Francie je bohatá na přírodní krásu. Je to velká země, vždycky mě něčím překvapí. Také je to země kulturní. Mám ji moc ráda.
Kdy jste se poprvé dostala do Francie?
To už je opravdu dávno. Ještě za minulého režimu jsem vycestovala do Paříže, bylo to v roce 1978.
Celý život jsem život pracovala v oblasti kultury, moje četba se stáčela k impresionistům a k francouzským malířům. Od té doby tam s manželem průběžně jezdíme.