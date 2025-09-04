Můj deník z cest po Bretani a Provence. Fotografka Vitásková vystavuje v českokrumlovském divadle

  • Výstava fotografií Dany Vitáskové v Městském divadle v Českém Krumlově | Foto: Dana Vitásková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Fotografka a dokumentaristka Dana Vitásková na výstavě v českokrumlovském Městském divadle představuje své snímky z cest po Francii. „Je to velká země a vždycky mě něčím překvapí,“ uvedla autorka pro Český rozhlas České Budějovice.

Které z oblastí Francie lidé na vaší výstavě uvidí?
Třeba Provence, Bretaň nebo pobřeží Atlantiku. Návštěvníci se mohou taky těšit na fotky kolem města Gerande, tedy z oblasti, kde se těží sůl, nebo fotografie z Normandie.

Poslechněte si celý rozhovor s fotografkou Danou Vitáskovou

Z jakého období snímky pocházejí?
Francii jsem navštívila několikrát. Nejstarší snímky jsou z let 2013 a 2016. Další roky jsem do výstavy nezařadila.

Jak byste popsala vaši výstavu?
Je to taková mozaika z mých cest, skoro až deník.

Jaký je váš osobní vztah k téhle zemi?
Srdečný! Francie je bohatá na přírodní krásu. Je to velká země, vždycky mě něčím překvapí. Také je to země kulturní. Mám ji moc ráda.

Výstava fotografií Dany Vitáskové v Městském divadle v Českém Krumlově | Foto: Dana Vitásková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy jste se poprvé dostala do Francie?
To už je opravdu dávno. Ještě za minulého režimu jsem vycestovala do Paříže, bylo to v roce 1978. 

Celý život jsem život pracovala v oblasti kultury, moje četba se stáčela k impresionistům a k francouzským malířům. Od té doby tam s manželem průběžně jezdíme.

