Nákup munice pro Ukrajinu může začít. Dodání bude trvat až několik měsíců, odhaduje český zmocněnec

Česku se podařilo shromáždit peníze na spuštění nákupu munice pro Ukrajinu. Její dodání může trvat několik desítek týdnů nebo několik měsíců. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. Nyní jde podle něj o munici, která už je vyrobena. Pokud se podaří najít ještě více peněz, půjde i o munici, která se bude muset teprve vyrobit. Rozhovor Praha/Brusel 16:20 8. března 2024

Dá se odhadnout, jak rychle by se takto nakoupená munice mohla ocitnout na bojišti?

V řádu několika měsíců od tohoto momentu. Až dorazí finance, které jsou slíbené, ale ještě ne dodané, tak od toho momentu ještě opět musí nastat nějaká doba, než se vyřídí veškeré potřebné byrokratické papírování, než se vyřídí logistika a než munice potom dorazí přímo k ukrajinským obráncům. Takže lze říci v řádech týdnů, možná několik desítek týdnů nebo několik měsíců.

Původně se mluvilo o týdnech, tak jste mě trochu překvapil. Vyskytla se tam nějaká neočekávaná překážka, třeba nějaké právní náležitosti?

Nevyskytla. Od začátku to byly týdny. Jen to nebudou dva nebo tři týdny, ale spíše dvanáct nebo dvacet týdnů. Takto bych to řekl.

A znamená to tedy, že munice je teď někde naskladněná a čeká se na její zaplacení?

Ano, v tomto kontextu se bavíme o munici, která je již vyrobená. Zároveň je ještě potřeba říct, jak dneska říkal a psal premiér Petr Fiala (ODS). To, co se podařilo nashromáždit od našich zahraničních partnerů, je jenom první část toho, co celkově partneři plánují zaslat. Je to jenom první část dodávky.

A v momentě, kdy se nám podaří shromáždit větší množství financí, tak se nebavíme jenom o 800 tisících kusech, což říkal pan prezident. Za mě je to takový dobrý milník, ale bavíme se o výrazně větším množství munice, kterou jsme schopni dodat. A to už by bylo nejenom to, co je někde naskladněno, ale i v průběhu dalších měsíců a let, co bude vyráběno.

Úkol není splněn

Nemáte obavy, že státy, které se chtěly zapojit, se už zapojily a získat finance na další část munice teď bude výrazně těžší?

Doufám, že ne výrazně. Je to zase jenom o komunikaci a vyjasnění, že zkrátka to, co jsme v tuto chvíli dokázali získat, tak okamžitě začínáme používat na akvizici materiálu, který Ukrajina potřebuje. A pokud chceme Ukrajinu podporovat více a dlouhodobě, tak bude potřeba získat mnohonásobně více finančních prostředků, než kolik se nám jich podařilo získat doteď.

Půjde nákup přes Česko, nebo jak přesně vypadá česká zprostředkovatelská role?

To záleží na konkrétním donorovi a záleží to i na konkrétním partnerovi v zahraničí. Modelů je několik. Nebudu zacházet do detailů. Ale týká se to vždy zprostředkovatelské role, kde svoji roli hraje český stát a svoji roli hraje zástupce českého obranného průmyslu. Kombinace právních a finančních vazeb mezi donorem a subjektem, který to nakupuje, je potom různá.

Rozumím tomu dobře, že pokud by se teď urychleně podařilo vybrat další finance, tak munice může být okamžitě k dispozici?

Ano, je to tak. Bavíme se o tom, že v momentě, kdy se nám nyní podařilo získat příslib velkého finančního objemu, tak s tím dokážeme velmi rychle posílat první stovky tisíc dělostřeleckých granátů, což nám v jistém smyslu kupuje čas na další získávání finančních prostředků. Budeme určitě chtít, aby pokud se to podaří dodat za tři nebo pět měsíců, tak aby to v ten moment neskončilo, ale aby další miliardy dolarů, které doufám se nám podaří získat, tak abychom jimi potom kupovali munici, která dorazí v následujících měsících. Myslím, že se to stane, že to budou další vysoké stovky tisíc, ne-li miliony kusů munice.

Důležité je to správně komunikovat a nenechat naše zahraniční, především západní partnery, donory, podlehnout představě, že úkol už je splněn.

Proč EU a Británie neuspěly?

Plán a slib Unie, že dodá do března Ukrajině milion kusů munice, nevyšel. Dostala se sotva na polovinu. Dodávky, které měla zajišťovat Británie, takzvaný kodaňský plán, také ne. Tak v čem je ten český koordinační plán jiný?

Je praktičtější. Je to věc, která vychází zespodu ve smyslu tom, že na začátku nebylo grandiózní prohlášení, ale dlouhodobá práce. My tento systém provozujeme už de facto dva roky, už rok a půl právě i se zapojením zahraničních sponzorů. Tím prvním bylo Holandsko, od loňského roku Dánsko.

Na malých objemech jsme se naučili ten proces, ty postupy, takže když dnes někdo přijde s takto ohromující částkou, jako jsou miliarda nebo miliardy dolarů, tak jsme schopni to zprocesovat, protože už ten systém běží a je nastaven.

Kdyby se to stalo před dvěma lety nebo před rokem a tři čtvrtě, tak s tím také můžeme mít nějaké problémy.

A proč jsme uspěli tam, kde neuspěli Britové nebo kde neuspěly unijní orgány, je také to, že máme nastavený specifický systém spolupráce států a obranného průmyslu. A strukturálně to, z čeho žije český obranný průmysl, je z 95 procent export. On musí vždy hledat na zahraničních trzích. Je to postaveno na desítkách let zkušenosti s trhem.