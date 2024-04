Munice pro Ukrajinu za 1,5 miliardy dolarů? ‚Nesmysl, vyjde na dvojnásobek,‘ říká vyjednavač

Americký prezident Joe Biden při schůzce s premiérem Petrem Fialou z ODS ocenil českou podporu Ukrajiny. A zvláště pak českou snahu zajistit pro Ukrajinu dělostřeleckou munici. Premiér Fiala řekl, že Česko má nasmlouváno pro Ukrajinu zatím 180 000 kusů dělostřelecké munice a na zajištění dalších 300 000 pracuje. Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný řekl Českému rozhlasu Plus, že nákup vyjde na asi tři miliardy dolarů. Rozhovor Praha 13:44 16. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinec střílí z původně sovětské houfnice D-30 v Donětské oblasti | Zdroj: Profimedia

Kolik kusů dělostřelecké munice bude v první červnové, či možná ještě květnové dodávce a do jakých částí Ukrajiny by měla směřovat?

Průběžně tam vozíme desítky tisíc kusů. V červnu se to číslo ještě znásobí právě díky finančním příspěvkům několika z anoncovaných partnerů, zvláště Německa, Nizozemska, Dánska a nově také třeba Portugalska a Belgie. To jsou všechny státy, které už zveřejnily to, že chtějí přispět. A o tom mluví i premiér Fiala, co se týče těch dalších 300 000, to znamená, že se blížíme nějakému půl milionu kusů.

To, jak se to promítá na bojišti, je dvojí: zaprvé samozřejmě v momentě, kdy to tam dorazí, a zadruhé z hlediska plánování. V momentě, kdy ukrajinská obrana ví, že si může dovolit použít nějaké množství granátů, protože jí náhrada za to přijde díky této naší iniciativě, třeba za měsíc nebo za tři, tak to využije.

Podle Financial Times by celkem plánovaných 800 000 kusů mělo vyjít na 1,5 miliardy dolarů, tj. asi 35 miliard korun. Odpovídá to vašim propočtům?

To je nesmysl. Omlouvám se, že to řeknu takhle rovnou, ale to je číslo, které vychází z přebírání určitých kalkulací ještě před několika měsíci a vychází to z mylných předpokladů toho, kolik stojí jeden kus munice.

Kolik by to tedy mělo být?

Přesnou částku říkat nemohu, protože se zaprvé ty ceny hýbají, je to trh, ale víceméně je to asi dvojnásobek toho, co uvádí Financial Times, takže okolo tří miliard dolarů.

K nákupu munice se připojilo zatím kolem 20 zemí. Kdy proběhnou splátky a komu budou platit? Budou platit de facto českému státu?

Ten model je dvojí. Snažíme se být tak flexibilní, jak to jde. První variantou je, že zprostředkujeme ten nákup jakožto stát skrz mechanismus, který není veřejný, je utajovaný. Ten druhý je, že zprostředkujeme možnost koupě ze strany donora přímo s partnerem, který zboží nabízí. To znamená, že jim pomůžeme se propojit a finanční transakci potom nese přímo donor.

Čili to všechno teprve proběhne, ale kdy? V řádu týdnů, v řádu měsíců?

Ta kontraktace už, jak říkal premiér Fiala, proběhla v případě 180 000 kusů a probíhá u těch dalších 300 000. A v momentě, kdy budeme mít dost finančních prostředků navíc, tak budeme kontrahovat víc. A jinak, jak jste se ptala, tak v řádu nízkých týdnů dokončíme ten zbytek, na který máme peníze.

Balíček v hodnotě 60 miliard dolarů blokuje ve Sněmovně reprezentantů část republikánské strany. S kongresmany bude mluvit také premiér Fiala. Může podle vás ta evropská iniciativa, česká iniciativa hrát nějakou roli?

Myslím si, že ano, protože argumentem amerických republikánů, ale i určitých demokratů bylo to, co reprezentuje takzvaný izolacionismus, to znamená proud zahraniční politiky, který říká, že by se Spojené státy měly starat spíše o svoje vlastní věci, o svoje blízké sousedství, a ne tolik o dění ve světě. To je něco, co se děje posledních 15 let. Pro nás v tomto regionu to znamená, že americká přítomnost a pozornost k našemu regionu slábne.

A teď se to projevuje tím, že jeden z argumentů je, že Evropa by se měla více starat o sebe a o Ukrajinu. A my to tímto naplňujeme. Takže jsem přesvědčen, že i toto je dobrým argumentem, proč říct: nejste v tom sami, vy taky pomůžete, ale my taky táhneme za nějaký provaz.