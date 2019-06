Rozkradli zbraně z vybuchlého vrbětického muničního skladu. Soud jim potvrdil podmínky

Za krádeže a přechovávání zbraní z vybuchlého muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku si Milan Chaloupka odpyká tříletý trest s podmíněným odkladem na čtyři roky a Radim Skýpala 11 měsíců s podmíněným odkladem na 22 měsíců. Ve čtvrtek o tom rozhodl zlínský krajský soud. Zlín 13:42 6. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci stejného roku. (ilustrační foto) | Foto: Roman Verner

Ve výši trestů potvrdil únorový rozsudek okresního soudu, proti kterému se státní zástupce odvolal. Chaloupkovi hrozilo za krádež a nedovolené ozbrojování až osm let vězení, Skýpalovi za nedovolené ozbrojování až pět let. Rozsudek je pravomocný.

Státní zástupce Ctibor Hubáček požadoval pro Chaloupku zpřísnění původní podmínky na trest vězení. Odvolací soud to ale odmítl. Podle soudce zpravodaje Víta Krchňáčka především kvůli polehčujícím okolnostem, kdy se Chaloupka k činu doznal, litoval ho a nyní vede řádný život. „Lze obžalovanému dát šanci bez přímého výkonu trestu,“ řekl Krchňáček.

U Skýpaly žádal žalobce překvalifikování spáchaného trestného činu, čemuž odvolací soud vyhověl. Muž u sebe přechovával dva samopaly, okresní soud však při svém výroku nezohlednil, že jde o hromadně účinné zbraně. Na výši uloženého trestu to ale nemělo vliv, odvolací soud jej považuje za odpovídající. Také Skýpala se podle soudce k jednání doznal a projevil lítost. Obhájci navrhovali odvolání zamítnout.

Státní zástupce podal odvolání i v případě Jakuba Sekuly, který u sebe také přechovával kradené zbraně. V jeho případě potvrdil krajský soud prvoinstanční rozsudek týkající se propadnutí palné zbraně. Trest 28 měsíců s podmínečným odkladem na tři roky u něj zůstal zachovaný, proti jeho výši se žalobce neodvolával. Odsouzení mohou proti čtvrtečnímu rozsudku podat dovolání k Nejvyššímu soudu, nemá však odkladný účinek.

Exploze skladu

„Odvolací soud vyhověl odvolání státního zástupce v případě dvou obžalovaných. V případě třetího obžalovaného nepřistoupil k zpřísnění trestu, tady bude třeba rozhodnutí odvolacího soudu respektovat, mimořádný opravný prostředek není přípustný,“ komentoval pro Radiožurnál Hubáček.

Podle obžaloby vnikl Chaloupka spolu se Zdeňkem Šuranským, kterého okresní soud pravomocně poslal na 34 měsíců do vězení, mezi prosincem 2016 a jarem roku 2017 nejméně čtyřikrát do uzavřeného muničního areálu ve Vrběticích. Uvnitř podle spisu kradli samopaly, součásti zbraní a výbušniny rozmetané do okolí explozí, některé z nich následně prodávali.

Zbraně byly podle loňského vyjádření policie zrezavělé a poškozené. Členové skupiny je ale uváděli do provozu a přeprodávali. Šest samopalů si od Šuranského a Chaloupky podle obžaloby koupili bratři Antonín a Jakub Sekulovi, navíc přechovávali a hromadili střelivo. Šuranský také podle spisu některé součásti zbraní předal Yvoně Lopraisové, která je v krabici měla ve sklepě. Antonín Sekula a Lopraisová si v únoru vyslechli podmíněné tresty.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci stejného roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení, vyšetřování stále pokračuje. Munice uskladněná v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena. Oblast kolem druhého vybuchlého skladu pyrotechnici stále čistí od rozmetané munice.