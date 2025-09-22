Mural vs. valašský folklor. Novou přístavbu základní školy ve Vidči zdobí pestré obrazy odkazující k živlům

Nová přístavba základní školy ve Vidči na Vsetínsku se proměňuje. Chodby zdobí pestré velkoformátové obrazy, takzvané muraly, vytvořené akademickou malířkou Hanou Mikulenkovou. Motivy jsou inspirované valašským folklorem a čtyřmi živly.

První muraly naznačují, jak budou školní chodby po dokončení vypadat

První muraly naznačují, jak budou školní chodby po dokončení vypadat | Foto: Gabriela Hykl | Zdroj: Český rozhlas

„Dokončujeme menší nedodělky a odstraňujeme závady. Ale to už jsou kosmetické úpravy. Škola už je jinak v plném provozu, děti nové prostory využívají,“ říká nezávislý starosta Pavel Drda.

Společně procházíme chodbami nové přístavby, které jsou na školu zatím nezvykle bílé.

Chodby nové přístavby Základní školy ve Vidči na Vsetínsku se mění v barevnou galerii

„Všude teď vidíte bílé prostory, bílé chodby, které možná mohou v někom evokovat nemocniční prostředí. Ale nezůstane to tak, protože s těmi muraly bychom chtěli pokračovat ve všech patrech,“ říká starosta, se kterým jsme už sešli do přízemí školy.

U vstupu teď míchá barvy akademická malířka Hana Mikulenková. Její první muraly naznačují, jak budou školní chodby po dokončení vypadat.

„Teď si právě připravuji bílou barvu a budu ji nanášet na zeď a snažit se vytvořit modrotisk,“ popisuje Mikulenková a vysvětluje, proč tvoří muraly plné valašských prvků.

„Chtěla jsem, ať má základní škola ve Vidči něco velmi originálního a osobitého, aby se zde děti cítily skvěle a aby viděly, kde mají kořeny, a proto je tady odkaz na folklor.“

U vstupu míchá barvy akademická malířka Hana Mikulenková | Foto: Gabriela Hykl | Zdroj: Český rozhlas

Co patro, to živel

Prostor působí jako výstavní síně, protože obrazy Hany Mikulenkové jsou tady úplně všude.

„Vstup školy má právě vtáhnout a být takovým vítacím prostorem pro návštěvníky a hlavně pro malé děti,“ vysvětluje Mikulenková. Pokračovat se bude i do dalších pater s tím, že nejvyšší patro bude ve znamení vzduchu. V nižším patře bude voda.

„Je tam dlouhá chodba a evokuje to koryto řeky Bečvy. Potom půjdeme do patra, kde chci znázornit živel ohně a první třída bude v zóně země,“ doplňuje výtvarnice.

Hotové muraly budou moci lidé obdivovat při slavnostním otevření, které škola připravila na 9. října | Foto: Gabriela Hykl | Zdroj: Český rozhlas

Do tvorby muralů v dalších patrech chce výtvarnice zapojit i děti. „Vymyslíme něco, aby jim to bylo vlastní, aby je zkrátka těšilo v té škole být,“ říká malířka.

Hotové muraly budou moci lidé obdivovat při slavnostním otevření, které škola připravila na 9. října.

