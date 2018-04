Michal Murín skončí v čele GIBS, za dva týdny odejde do civilu

Michal Murín odejde na konci dubna z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a také z řad policie do civilu. „Mohu to potvrdit, ale dál se k tomu nebudu zatím vyjadřovat,“ řekl serveru Aktuálně.cz. „Mé setrvání v čele GIBS by mohlo zavdat příčinu k nedůvodnému zpochybňování výsledků její práce," napsal na web inspekce.

