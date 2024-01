Z lidského hlediska pana Richtera chápu, ale situace byla extrémní, říká státní zástupkyně Murínová

Poslanec Jan Richter (ANO) při jednání bezpečnostního výboru zkritizoval komunikaci policie a vedení fakulty, mezi zraněnými je i jeho dcera. Dozorující státní zástupkyně Jana Murínová v reakci uvedla, že z lidského hlediska poslancova slova chápe. Sama ale byla na místě a postup policie hodnotí jako profesionální. Praha 19:09 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Musím říct, že policie pracovala profesionálně. Já jsem z toho místa odcházela někdy po půlnoci, a říkala jsem si, že opravdu mám důvěru v policii," říká zástupkyně | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete reagovat na to, co jsme slyšeli od poslance Richtera?

Já ho chápu z lidského hlediska. Já jsem byla na místě činu, a jako matka si dovedu představit, v jakém šíleném stavu byl pan Richter a případně i další rodiče, kteří se v tu chvíli domáhali informací a nedostávali je. Z lidského hlediska ho samozřejmě chápu.

Na druhou stranu musí pochopit i on, že ta situace byla extrémní, byla mimořádná. Bylo tam spousta obětí, byla tam spousta poškozených, byl tam obrovský zmatek. Byla to situace, se kterou se ani police nesetkává často. A doufám, že už se s takovou situací nikdy nesetká.

A přesto musím říct, že policie pracovala profesionálně. Já jsem z toho místa odcházela někdy po půlnoci, a říkala jsem si, že opravdu mám důvěru v policii.

Když jsem viděla, jakým způsobem na místě policie pracuje a vede ohledání místa činu, jakým způsobem se v tu ránu zorganizovaly intervenční linky a jakým způsobem koordinovaly práci jednotlivé složky, tak jsem byla opravdu spokojená s jejich prací.

Ale v tuhle chvíli chápu pana poslance, že nemá další informace, takže ho to mrzí a že to kritizuje.

Co jste během jednání čekala a co naopak bylo pro vás překvapivé?

Samozřejmě jsme očekávali, že budou kladeny otázky na detailnější důkazní situaci. Bohužel v tomto směru opravdu nemůžeme ty informace uvolnit. Probíhá přípravné řízení, a to je za zásady neveřejné.

Nemůžeme informovat o jednotlivých konkrétních důkazech, o výsledcích znaleckých zkoumání, o výsledcích dalšího šetření. To bude až součástí komplexního vyhodnocení důkazní situace na samém konci prověřování, které se v tomto případě samozřejmě odrazí v usnesení o odložení věci.

Proč nebyli kontaktováni rodiče? „Pokud je poškozeným osoba, která je dospělá, svéprávná a je při vědomí, pak je v rámci trestního řízení poškozeným právě tato osoba. A proto nebyli kontaktování rodiče. V rámci trestního řízení je stanoven postup, kdy jsou priority, v jakým postupu jsou jednotlivé osoby vyslýchány a postupně dojde na všechny postižené,“ vysvětlila zástupkyně. Zdroj: Česká televize