‚Musíme chodit telefonovat za kostel.‘ Kostelní Bříza je jedním z 1600 míst v Česku bez mobilního signálu

V Česku je víc než 1600 takzvaných bílých míst, tedy oblastí bez mobilního signálu. Týká se to například obcí Lobzy, Rudolec nebo Kostelní Bříza u Březové na Sokolovsku. Podle dohody s Českým telekomunikačním úřadem mají operátoři do pěti let pokrýt alespoň 600 takových míst. Obce v okolí Březové to ale zatím nebudou, jak informoval Český rozhlas Karlovy Vary.

Kostelní Bříza (Karlovarský kraj) 11:46 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít