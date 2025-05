Musíme mít jádro, říká premiér Fiala. Smlouvu k dostavbě Dukovan vláda možná nestihne podepsat

Vláda do konce mandátu možná nestihne uzavřít smlouvu k jadernému tendru v Dukovanech. Ve speciálním vysílání Dvaceti minut Radiožurnálu to řekl premiér Petr Fiala z ODS. Podpis smlouvy s korejskou KHNP dřív zablokoval krajský soud v Brně na základě stížnosti francouzské firmy EDF, která v tendru neuspěla. Kroky francouzské strany jsou podle Fialy velmi razantní, zatím ale není ohrožený termín 2036 pro zprovoznění prvního jaderného bloku. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 17:54 27. 5. 2025 (Aktualizováno: 18:40 27. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) na zahájení předvolební roadshow koalice Spolu nazvané Teď jde o všechno! v Praze | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bez Dukovan nebudeme mít dost energie, kterou potřebujeme. Nejsme schopni všechno nahradit obnovitelnými zdroji, vzhledem k našim podmínkám. Prostě musíme mít jádro,“ uvedl Petr Fiala.

Zítra v poledne by Sněmovna měla po měsících průtahů definitivně schválit novelu školského zákona. Prosadili jste pevný čas hlasování. Platí, že součástí toho, co zítra prohlasujete, bude i změna financování nepedagogických pracovníků od ledna příštího roku?

Ano, platí, je to důležité. Nechceme to obětovat, protože do systému je potřeba vnést určitý řád a je nepochybně správné, aby nepedagogičtí pracovníci byli placeni jiným způsobem. Aby za to, jak to vypadá na školách s nepedagogickým servisem, plně odpovídal zřizovatel. Cesta k tomu je právě změna školského zákona.

A termín prvního ledna je tedy pevný?

První leden je pevný termín a tady bych chtěl jenom připomenout, že jsme reagovali na požadavky z praxe, výhrady škol a hlavně obcí, které žádaly, ať to posuneme, protože původní termín byl 1. září. Respektovali jsme ale, že bude pro řadu lidí vhodnější, aby se na to připravili. Takže v zákoně to bude od 1. ledna.

Před chvílí jste říkal, proč je to z vašeho pohledu důležité. Na druhé straně opozice je proti tomu, školské odbory jsou proti tomu. A právě to, že tento pozměňovací návrh je připojen k novele školského zákona, znamená odložení o několik měsíců jeho schválení. Nebyla v tomto směru zpětně chyba to spojovat, dávat to dohromady?

Ono se to týká škol a myslím si, že to je správné, že to je ve školském zákoně,

‚Efektivnější a praktičtější‘

Ale mohla to být separátní novela…

Možná mohla, ale myslím, že dobře poukazujete na to, že je ve školském zákoně celá řada důležitých věcí, například zavedení školských psychologů, určitý tlak na efektivitu financování a spravedlivější financování škol a další věci.

Ono se to těžko vysvětluje, je to docela složité téma. Proč je ale dobré, aby to bylo na zřizovatelích, je, že zřizovatel mnohem lépe než stát, z hrozně velké dálky, může rozhodnout o tom, jestli škola potřebuje školníka nebo si služby outsourcuje.

Jestli – když obec zřizuje tři školy – má mít třeba dvě školní jídelny nebo z toho bude jedna školní jídelna, a když to bude platit obec penězi, které jim na to dá stát, ale bude o tom rozhodovat přímo ta obec, tak to bude mnohem efektivnější, praktičtější a nakonec lepší pro děti, pro rodiče, pro školy, pro pedagogy, pro všechny.

Já se na to, jestli bylo šťastné to spojovat, ptám i proto, že tři desítky neziskových organizací vás před měsícem vyzvaly, abyste tu změnu financování řešili separátně, abyste právě neohrožovali přijetí zásadních změn. Některé jste zmínil, jsou tam ale i další, třeba duální vzdělávání, je tam úprava maturity, že součástí maturity může být komplexní profilová práce a tak dále. Nevzali jste si tímto způsobem – nebo tím, jak postupujete – tyto věci trochu jako rukojmí?

Ne, nevzali jsme si je jako rukojmí. Od začátku jsme tuto změnu chtěli udělat. Je to součást kroků k tomu, aby bylo naše školství lepší.

Mě samotného mrzí, že ty věci jdou pomalu. Vůbec nechápu, že se něco takového může stát předmětem obstrukce, protože to vylepšuje ten systém. Ale zkrátka se stalo.

Teď jsme rozhodnuti, že to ve středu 28. 5. ve dvanáct hodin odhlasujeme v Poslanecké sněmovně a budeme se snažit, aby to co nejrychleji prošlo i Senátem. A máte pravdu, je tam spousta věcí, na které i já se těším.

Třeba duální systém, ten já už jsem tady zaváděl pilotně jako ministr školství v letech 2012, 2013 a pak se s tím nic nedělalo. Přitom je to jediná cesta, jak vytvořit moderní učňovské školství. Je tam tady věcí celá řada.

Když se podíváme na to, co se dnes děje ve společnosti, jaké problémy mají mladí lidé, tak třeba to, že školy nad 180 žáků budou mít nárok na školního psychologa – to je jednoznačně krok, který jde správným směrem a který je potřeba.

Kde vzít peníze?

Tím spíš jsem se ptal na to, jestli bylo nutné to spojovat. Vy už jste říkal, že původně ta změna financování měla být od 1. září, bude od 1. ledna. To má za důsledek, že na poslední čtyři měsíce letošního roku na pedagogické pracovníky v rozpočtu nejsou peníze. Podle pondělního Práva je v tuto chvíli ministerstvo financí ochotno uvolnit pouze část. Celkem chybí 10 miliard, ministerstvo financí chce uvolnit jenom 4 miliardy, zbytek by měl najít ve svém rozpočtu. Podle pondělního Práva ministerstvo školství s tím, že podle Práva by to mohlo být na úkor podpory soukromých a církevních škol nebo třeba z peněz určených pro takzvané provázející učitele. Je pro vás toto uspokojivé řešení?

Tak to není. Je to na základě dohody mezi ministrem financí a ministrem školství.

Pardon, co to tak není? Že těch šest miliard bude shánět ministerstvo školství?

To tak je, ale ne že se to vezme na úkor někoho.

Dobře, ale na úkor koho se to vezme?

Ty peníze už v rozpočtu ministerstva školství byly a je na ministru školství, jakým způsobem to udělá.

Omlouvám se, ale šest miliard na nepedagogické pracovníky v rozpočtu školství nebylo…

Šest miliard, které může ministerstvo školství použít, tam je. Chybí čtyři miliardy. Ty čtyři miliardy se dofinancují ze všeobecné pokladní správy. Od počátku jsme říkali, ať se nikdo nebojí, že když se to nestihne, tak mi to dofinancujeme.

My jsme s tím počítali, počítal s tím ministr financí, počítal s tím ministr školství a řešení, které oba páni ministři našli, je takové, že to určitě nepůjde na úkor něčeho, co se stejně musí zaplatit.

Chcete tím říct, že v rozpočtu školství bylo navíc šest miliard?

Ne, nebylo tam navíc šest miliard.

Takže budou chybět…

Ale nebudou chybět. Je to uděláno tak, aby. Tyto otázky určitě můžete klást panu ministru školství, který odpoví detailněji než já. Já se těmi detaily až tak nezabývám, ale máme deset miliard korun, které musíme dofinancovat, a ty dofinancujeme.

Pravda je ta, že jsme s tím počítali. Pravda je ta, že páni ministři financí a školství dostali za úkol najít to řešení a pravda je ta, že to řešení našli a v tuto chvíli už se rozepisují ty peníze tak, aby je všichni měli ve standardních termínech.

Takže se školy nemusejí obávat, že by ty finance nedostaly. Jasně, každá miliarda je cena. My jsme rozpočet školství za dobu naší vlády navýšili o 50 miliard korun. To jsou v podstatě nepředstavitelné peníze, ale je to potřeba. Jsou to dobře investované peníze, ale potřebujeme se posunout v tom financování školství tak, aby ty peníze byly co nejefektivněji využívány.

Stará bolest

Já se vás na ty detaily ptám i proto, že vy jste to koneckonců před chvílí zmiňoval, vy jste byl před lety ministrem školství. I s touto zkušeností jste spokojen s tím, jak resort vede ministr školství Mikuláš Bek?

Nejsem spokojen s tím, jak pomalu jdou změny v oblasti školství. Rád bych rád, kdyby to šlo rychleji. Pravda je ta, že, a to je dlouhodobý problém školství, že tam máme třetího ministra. A upřímně řečeno, školství je tak složitý resort se spoustou aktérů, hráčů, kteří mají i pravomoci. To není jenom, že do toho mluví, ale opravdu mají pravomoci.

Musíte ještě přesvědčit veřejnost, učitele a ředitele a všechny další, že to není jednoduché a potřebujete čas. A ten čas, když se pořád střídají ministři, tam není. Já řeknu jeden příklad, osobní zkušenost. Byl jsem třináctý ministr školství od vzniku samostatné České republiky.

A za tu dobu, co se tady vystřídalo třináct ministrů, když jsem se setkal s kolegy někde z Německa, Rakouska, tak se jich tam vystřídalo pět, šest. Čili úplně jiný poměr a dalo se tedy v těch okolních zemích mnohem systémověji pracovat. Toto je naše stará bolest.

Rozumím, ale k původní otázce. S panem ministrem Bekem jste spokojen?

Pan ministr Bek se snaží rozhýbat ty věci a dovést je do konce. Ale objektivně to nestihne. Třeba reforma středoškolského vzdělávání: ministerstvo udělalo hodně pro to – uvedu jeden příklad. Povedlo se zavést elektronické přijímací řízení na střední školy.

To umožnilo mít mnohem lepší přehled o tom, kde chybí kapacity. Na základě toho jsme posílili ještě víc tu všeobecnou větev středoškolského vzdělávání, gymnázia, zavedla se všeobecná lycea, vůbec se rozšířila nabídka lyceí...

A to třeba děje, je ale potřeba, což říkají všichni, kdo tomu aspoň trochu rozumí, zredukovat počet oborů na středních školách z 280 zhruba na 100. Už tam se nějaké kroky udělaly, a tak je potřeba jít dál. Vypadá to, že se podařilo dovést do konce reformu rámcových vzdělávacích programů – tedy to, co se děti učí ve škole.

Spustí se to na základních školách pilotně od příštího roku a od toho dalšího snad všude. Ale všechno by to mělo jít rychleji, protože na tom, jak to vzdělávání bude vypadat, na tom závisí naše budoucnost.

Dostavba Dukovan

Z toho, co jste chtěli stihnout do voleb, vám zbývá minimálně jeden zásadní rest, podpis smlouvy na dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Ten byl naplánovaný na 7. května, ale těsně předtím ho zhatilo předběžné opatření brněnského krajského soudu. Za jak pravděpodobné v tuto chvíli považujete, že se smlouva s korejskou firmou KHNP stihne podepsat v tomto volebním období?

Poctivá odpověď je, doufám, že se stihne, ale nevím, jestli se stihne, protože to nezávisí na nás. Kdybych to řekl jednoduše, vláda všechny domácí úkoly splnila. Všechna rozhodnutí, která jsou potřeba k tomu, aby se smlouva dala podepsat, jsme udělali.

Teď to mají v rukách soudy, protože neúspěšný francouzský uchazeč se obrátil na soud a já jenom věřím, že všichni, kdo o tom budou rozhodovat, si uvědomují strategickou, bezpečnostní, ekonomickou závažnost věci a že soudy budou rozhodovat rychle.

Firma EDU II, což je firma, která zajišťuje celý tendr na dostavbu Dukovan, stejně tak korejská KHNP minulý týden podaly kasační stížnosti proti předběžnému opatření brněnského soudu. Hypoteticky, kdyby kasační stížnosti byly úspěšné, kdyby soudy zrušily předběžné opatření, jak rychle potom byste smlouvu chtěli podepsat? V řádu hodin, dnů, týdnů?

Co nejrychleji. Nebudu se zavazovat k žádnému časovému termínu, ale máme všechno nachystáno tak, aby, jakmile to bude možné, bychom mohli smlouvu podepsat. Respektive by ji mohla podepsat společnost EDU II. Já si myslím, že není na co čekat, ale musíme vyčkat na rozhodnutí soudu.

Dialog probíhá

Rozumím. Proto se ptám hypoteticky a ptám se, protože mě zajímá, jestli byste brali ohled na hodně probíraný dopis francouzského eurokomisaře a na prošetřování možné nedovolené podpory KHNP ze strany Evropské komise?

Dopis francouzského eurokomisaře neměl žádnou právní závažnost a my jsme mezitím, myslím, v docela intenzivním kontaktu s Evropskou komisí.

Jsem rád, že dialog probíhá, protože v mediálním prostoru existovalo podezření, že by Evropská komise mohla jednat na základě informací třeba od francouzského eurokomisaře. A to by určitě nevrhlo nejenom dobré světlo na celý proces, ale ani na to, jak postupuje Evropská komise.

A to teď můžete vyloučit?

Myslím si, že k žádnému jednostrannému opatření ze strany Evropské komise, aniž by nedošlo k jednání a k možnosti vysvětlovat kroky a postup, nedojde. A myslím si, že to je dobře, nejenom pro samotný projekt, který je naprosto zásadní, ale i pro obecnou důvěru v evropské instituce.

Když se vrátím k mé otázce, vy jste jednal s předsedkyní Evropské komise o Dukovanech a o celém projektu. V hypotetické situaci, kdy by tedy předběžné opatření přestalo platit, brali byste ohled na nějaké prošetřování v Evropské komisi?

Vždycky musíte brát ohled na to, co se děje.

Takže byste počkali, konzultovali?

Já se tady nezavážu ke konkrétním krokům, protože by to mohlo být nevýhodné z hlediska dalšího postupu. Ale chci říct toto. My potřebujeme notifikaci Evropské unie. Máme notifikaci na jeden blok, což je dobře, ale musíme mít notifikaci na oba.

Evropská komise má určitě právo vždycky prošetřovat a prověřovat, zda jsou naplněna všechna pravidla a všechny standardy a zda někde neexistuje nějaká nedovolená podpora. Ale z tohoto obavu nemáme.

A myslím, že všichni si musí být vědomi, při jakýchkoliv krocích, jak závažná věc dostavba Dukovan je z hlediska energetické bezpečnosti Česka. Z hlediska dostupné levné energie do budoucna to má zásadní význam nejenom pro nás, ale i pro Evropu.

‚Razantní kroky‘

Šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš v reakci na dopis francouzského eurokomisaře ohledně Dukovan řekl, že Francouzi udělají všechno, aby nová elektrárna nevznikla. Doslova řekl, že jim nejde o to vyhrát, ale jde jim o to, aby tady nevznikla elektrárna a že to je dramatická zpráva pro Česko. Vidíte to stejně?

Kroky, které zvolila francouzská strana, jsou hodně razantní. Chápu, že neúspěšný uchazeč má právo využít opravné prostředky, ale francouzská strana je hodně daleko. To třeba vyvolalo i tyto myšlenky. Já prosím o pochopení.

Když se snažíte ze mě dostat konkrétní postup, jak budeme postupovat, tak to není, že bych to neměl v hlavě, nebo to nevěděl. Ale i vzhledem k tomu, jak citlivá věc to je, o co se tady hraje, tak budu i ve svých výrocích opatrný, abychom nezavdali příčinu k tomu, že by se něco nepovedlo, co se povést musí, protože, a to mně dovolte říct, tyto dvě věty:

Bez dostavby Dukovan zkrátka nebudeme mít dostatek energie, kterou potřebujeme jako země. A nejsme schopni všechno nahradit obnovitelnými zdroji vzhledem k našim přírodním podmínkám.

Zkrátka musíme mít jádro. A kdyby se stavělo dřív, ať už Temelín nebo Dukovany, tak jsme v jiné situaci. Nedělaly to předcházející vlády a teď už opravdu není na co čekat. To je jedna věta. Druhá věta.

Pod 90 euro za megawatt

Bylo to víc vět, ale dobře.

Souvětí. Korejská nabídka byla lepší ve všech klíčových parametrech. A to, co nabízí, ne vládě, ne státu, ale lidem, je to nejpodstatnější. A to je elektřina pod 90 euro za megawatt. A to je i v mezinárodním srovnání opravdu výborná cena. Takže proto je tak důležité, aby se nám to povedlo.

V této situaci, kdy není jasné, kdy a jak rozhodne soud, kdy a jestli bude možné podepsat smlouvu s korejskou firmou, co to pro vládu, pro Česko znamená?

Zatím jsme schopni zcela jasně říct, že termín ještě není ohrožen. To zaznamená, v roce 2036 zkušební provoz, v roce 2038 naplno.

Kdy by termín byl ohrožen?

To taky nebudu říkat. Ale čím déle se to protahovat, do řad týdnů a měsíců, tím je to horší.

Proč tohle neřeknete?

Protože jsou určité limity, do kterých platí nabídka v těchto podmínkách a tak dále. Jsou to věci, které se týkají obchodních záležitostí. Jsme, jak všichni vidíme, v silně konkurenčním prostředí, které je do jisté míry pouze pseudo-konkurenční, protože elektrárnu dokáže postavit jen pár firem na světě, jak je to nesmírně složité.

Je to největší investice v historii České republiky, tak prosím všechny, aby chápali, že jsem zdrženlivý. Silných výroků tady zazněla spousta.

Je to otázka několika měsíců, kdy termín jde dodržet?

To ano, ale každé zdržení, i o týdny, přináší nějaké škody, protože na projektu se musí pracovat a jedna věc je, že se to ještě stihne, což teď říkám, ano, zatím se to ještě stihne, jak vím od odborníků.

Ale čím se to bude déle protahovat, tím ta rizika budou větší. Ten projekt je nesmírně komplikovaný, jako každý projekt nukleárního reaktoru nebo jaderné elektrárny dnes. A zatím jsme v situaci, kterou taky mnozí nechápou, teprve se to musí celé naprojektovat.

A víte, jak to je, když něco stavíte, kolik je rizik, po cestě se objevuje plno problémů, takže čím méně budeme mít času, tím riskantnější bude termín dodržet. Mimochodem korejská nabídka byla dobrá i v tom, že garantuje harmonogram závazně, což je velice důležité.

Připravujeme přepis celého rozhovoru.