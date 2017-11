'Zlom mu jen pár kostí, nezabij ho.' Muž, který nabádal dceru k bití pálkou do polštáře, dostal podmínku

Janoušek by se nemusel vrátit do vězení. Podle soudu mu v odpykání zbytku trestu brání zdravotní stav

Lobbista Roman Janoušek by se nemusel vrátit do vězení. Soud sice zamítl prodloužení přerušení trestu, připustil ale, že by lobbistovi mohl trest úplně prominout.