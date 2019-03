Boj s českou islamofobií je běh na dlouhou trať, říká ředitelka neziskové organizace In Iustitia

Nedávná krvavá zkušenost Nového Zélandu s terorismem vyvolala u většiny světových státníků vlnu solidarity a odmítnutí podobných násilných útoků. Stačí podobná prohlášení, nebo by politici měli jasně odmítnout jakoukoliv formu xenofobie a rasismu? A reagují čeští politici na tuto událost adekvátně? Praha 17:35 25. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemáme skoro žádné migranty, takže jsou napadáni muslimové, kteří tu žijí dlouhodobě, říká Klára Kalibová, ředitelka instituce In Iustitia. | Foto: Lukáš Houdek

„Formální kondolence proběhly, ale souhlasím, že je třeba tyto události pojmout i směrem do domácího prostředí. Jsou situace, kdy by společnost měla jasně říci, že takhle už dál ne,“ řekl v pořadu Pro a Proti Českého rozhlasu Plus ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák.

Otázkou podle něj je, jak by výzva politiků měla vypadat. „Měli by vyzývat občany, aby šli protestovat? Další variantou je, co dělají politici na exekutivní rovině a v denní rutině pro to, aby se nemohly stát takovéto tragédie,“ míní.

Některá média podle Jindráka prezentují představitele české muslimské komunity poměrně kontroverzně. „Při podobné velké události, jako se teď stala, to může být zneužito daleko masivněji,“ dodává.

Ředitel zdůraznil význam prevence, která tkví v represi a trestání podobných činů. „Je také dobře, že se sledují sociální sítě a některé internetové diskuse byly přerušeny. Ty svědčí o tom, jaká nálada v určitých vrstvách společnosti je.“

„Bavíme se tu o muslimech, ale jsou tu další společenství, počínaje Židy a konče pravoslavnými křesťany, takže já bych to nerozděloval. Politika hraje důležitou roli, ale důležitá je i širší společenská debata, výchova, školství a tak dále,“ konstatoval Rudolf Jindrák.

Nárůst útoků

„Čeští politici reagují v souladu s politickými očekáváními, ale neadresují ty, kteří mohou pociťovat ohrožení. Takže kondolence proběhly, ale nezmiňovaly, že oběťmi se stali muslimové,“ upozornila ředitelka neziskové organizace In Iustitia Klára Kalibová.

Podle ní je nutné nyní jednoznačně říci, že se muslimové žijící v České republice nemusí obávat podobných útoků. „A že kdyby k nim došlo, budou chráněni. Tak se stalo třeba ve Skotsku ústy tamní premiérky.“

Právnička připomněla, že média rozhodují, o čem budou informovat a jak. „Proč iDnes udělal titulek o tom, že se čeští muslimové ozbrojují, a neudělal titulek, že spoléhají na českou policii, což je výrok představitele brněnské muslimské komunity pana (Muneeba Hassana) Alrawiho, který tu žije 20 let a jeho projevy důvěry v tento stát nikdo neslyší?“

Boj s českou islamofobií je podle ní „běh na dlouhou trať“. „Je to věcí vzdělání, ale je tu i závazek, že jsme demokratická země s nějakou Ústavou a s náboženskou tolerancí, v níž muslimové žijí dlouhodobě,“ shrnula Klára Kalibová.

„Od roku 2015 došlo k nárůstu útoků na české muslimy o 300 %. Nemáme skoro žádné migranty, takže jsou napadáni muslimové, kteří tu žijí dlouhodobě, platí daně a jejich děti tu chodí do školy, případně české konvertitky k islámu... To vypovídá o extrémně netolerantní české společnosti, ačkoliv s muslimskou komunitou nemá v podstatě žádný kontakt.“ Klára Kalibová