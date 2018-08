Muž denně píše českým operátorům kvůli neomezeným datům, tlak ze strany zákazníků podporuje i ministerstvo

V Polsku, Estonsku nebo třeba Finsku mají zákazníci mobilních operátorů možnost využít tarify s neomezenými daty. V Česku taková služba dosud běžná není.

Výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí ve vysílání Českého rozhlasu Plus uvedl, že důvodem je nedostatečná kvalita optické sítě.

Tento výrok je však podle zástupce ministerstva průmyslu a obchodu ‚blábol‘.

Diskuzi rozpoutal příběh muže, který vytrvale píše čekým mobilním operátorům a žádá neomezená data pro všechny. Jakub Strouhal píše dlouhodobě českým operátorům kvůli požadavku na neomezená data.

Za zcela neomezená mobilní data se rozhodl pomocí sociálních sítí bojovat šestadvacetiletý Jakub Strouhal. Už podruhé se dlouhodobě léčí v nemocnici na oddělení, které není připojené k internetu prostřednictvím wi-fi. Momentálně ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze.

„Nemůžete skákat ředitelům nadnárodních firem na všechny bláboly, co říkají." Na otázky Michaela Rozsypala odpovídá Ondřej Malý z ministerstva průmyslu a obchodu.

Jeho nemoc se projevuje úbytkem svalové hmoty. „To znamená, že postupem času zapomínám dělat věci, které mi předtím šly, jako třeba najíst se, vyjít schody nebo se ráno obléknout,“ uvedl nedávno v rozhovoru pro Radio Wave.

Po špatné zkušenosti s připojením začal denně psát českým mobilním operátorům žádosti o zavedení tarifu s možností využít neomezená data, a založil proto i facebookovou stránku s názvem Jsem neomezenej, kde sdílí svoje zkušenosti.

Stejně vytrvale a pravidelně jako pan Strouhal, odepisují na jeho dotazy i správci profilů na sociálních sítích. „Hezký večer, Jakube, komu by se nelíbil, že? Neomezená data ale neplánujeme...“ zní jedna z mnoha odpovědí od Vodafone, která pokračuje nabídkou jiných produktů. Využití neomezených dat má totiž operátor v nabídce, ovšem služby, které lze takto využívat, už omezené jsou. Zákazník tak například nemůže sledovat videa online, posílat a stahovat větší soubory a podobně.

Argument: kvalita optické sítě

Podle Jiřího Grunda, výkonného ředitele Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), je problém v kvalitě páteřní optické sítě.

„Jsou evropské země, kde mají mnohem kvalitnější optickou páteřní síť, která umožňuje to, aby když lidé chtějí z mobilního připojení koukat například na fotbal ve vysokém rozlišení, tak díky optické síti je možné utáhnout to,“ popsal Grund.

„V České republice se minulý týden ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo, že z plánovaných dotací ve výši 14 miliard na budování optických sítí se sedm miliard ztratí a využijí se na jiné projekty, protože je stát není schopen vysoutěžit a utratit,“ doplnil ještě s tím, že velmi problematická je infrastruktura na vesnicích a stát by do ní měl investovat.

V České republice ale máme podle něj sítě s nejvyšší rychlostí přenosu signálu. „Jinými slovy, v Polsku sice máte neomezná data, ale jsou vám k ničemu, protože tam nemáte tak rychlou síť jako v České republice,“ uvedl Grund.

Polský zákazník dostává víc

Ve vysílání Českého rozhlasu Plus na jeho slova reagoval také náměstek pro internetizaci Ondřej Malý z ministerstva průmyslu a obchodu. Potvrdil Grundova slova o relokaci dotace na budování sítí, ale dodává. „Ty peníze nebyly určené na vybudování optické páteřní sítě, ale na vybudování vysokorychlostního internetu pro domácnosti v pevném místě, to znamená připojení domácností. Pan Grund to ví, tak nechápu, proč říká tyto nesmysly.“

Odmítá i další tvrzení: „Mobilní síť nezávisí na pevné optické síti, v Polsku samozřejmě není většina mobilních vysílačů připojena na optickou síť, přesto tam ti operátoři nabízí daleko lepší služby než u nás. Jediný rozdíl je úroveň konkurence, polský zákazník dostává za svoje peníze daleko více služeb než český,“ říká.

Zcela pak odmítá argument o potřebě dobudovat nejprve pevné sítě před zavedením neomezených dat, kterou používají čeští operátoři. „Nemůžete skákat ředitelům nadnárodních firem na všechny bláboly, co říkají. Jejich argumentace je od začátku do konce úplně nepravdivá. Kvalita mobilních služeb nesouvisí s kvalitou pevné sítě,“ popsal.

Nedostatečnou poptávku po omezených datech tvoří jejich vysoká cena. Zákazníci by proto podle něj měli na operátory trvale vytvářet tlak. „Kdyby byl spotřebitel více aktivnější a snažil se s operátory vyjednávat každé dva roky, kdy mu končí smlouva, tak ta situace tady bude lepší," dodává Malý.