Muž, který měl rozesílat výhrůžky úřadům, zůstane ve vazbě. Hrozí útěk a další vyhrožování

Ublížení na zdraví?

Rozesílání antisemitských výhrůžek úřadům, školám a justici ale není jediná obžaloba, které Pavel Rus čelí. Už v roce 2023 ho nepravomocně poslal na 5 let do vězení Krajský soud v Praze za ublížení na zdraví s následkem smrti. Podle nepravomocného rozsudku měl Rus způsobit smrt své matky tím, že ji opakovaně uhodil do hlavy.

Vrchní soud v Praze ale rozsudek před rokem zrušil pro „podstatné vady řízení, které jeho vydání předcházelo i pro vady samotného rozsudku“ a celou věc vrátil krajskému soudu k novému projednání. „Zároveň bylo soudu I. stupně nařízeno, aby byla věc projednána a rozhodnuta v jiném složení senátu. V této věci obžalovaný (Pavel Rus, pozn. red.) zatím nebyl pravomocně odsouzen, a není tedy ve výkonu trestu odnětí svobody, nýbrž ve výkonu vazby,“ vysvětlila serveru iROZHLAS.cz mluvčí Vrchního soudu v Praze Eliška Duchková.

Mluvčí krajského soudu v Praze Jiří Wažik doplnil, že další jednání v této kauze je nařízeno až v polovině října.