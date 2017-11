Muž, který stojí za přepočítáváním volebních hlasů: Jsem přesvědčen, že to ovlivnilo výsledek voleb

V letošních parlamentních volbách, jak jako první upozornil server iROZHLAS.cz a Český rozhlas, docházelo k chybnému sčítání preferenčních hlasů v některých okrscích České republiky. Jedním z voličů, který zjistil, že volební komise nezapočítala jeho hlasy, je i Tomáš Novák, který se rozhodl podat stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. V rozhovoru pro Radiožurnál vysvětluje, proč se tak rozhodl. Praha 16:15 10. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volič Tomáš Novák, jehož preferenční hlas nebyl ve volbách započítán. Proto podal stížnost | Foto: Filip Titlbach | Zdroj: Český rozhlas

Jak jste přišel na to, že výsledky voleb nesedí tak, jak by měly?

Nejprve jsem si vyzvedl voličský průkaz, protože jsem nebyl úplně spokojen s kandidátkou ODS v Praze. Volil jsem proto ve Středočeském kraji, kde jsem chtěl jeden preferenční hlas přidělit konkrétnímu kandidátovi.

Volil jsem v malém okrsku v obci, kde mám dům a kde bydlím. Dal jsem preferenční hlas kandidátovi, který byl na druhé straně volebního lístku, konkrétně Martinu Kupkovi. Když jsem si pak kontroloval výsledky voleb na webu Českého statistického úřadu, tak jsem zjistil, že na tomto okrsku tomuto kandidátovi nebyl započten ani jeden preferenční hlas.

Co jste následně udělal?

Zamyslel jsem se nad tím, proč se to vůbec stalo. A došel jsem k závěru, že Martin Kupka byl uveden až na druhé straně volebního lístku. A komise ho neotáčela. Když se to stalo jednou, tak se to mohlo stát vícekrát.

Zjišťoval jsem na sociálních sítích, jestli se něco podobného nestalo i někomu jinému. Podařilo se mi zjistit konkrétní osoby, kterým se stalo to samé. Když jsem si pak spočítal, kolik chybí Martinu Kupkovi preferenčních hlasů, tak jsem došel k tomu, že je možné, že by získal přes pět procent preferenčních hlasů a do sněmovny by se dostal, protože by přeskočil jiné kandidáty.

Pak jsem se rozhodl podat stížnost na volby. Minimálně týden mi trvalo, než jsem prošel všechnu legislativu a zjistil, jak můžu stížnost podat.

Jaká byla vaše motivace zjišťovat, jestli výsledek voleb odpovídá vašemu hlasování, a podat stížnost na Nejvyšší správní soud?

Hlavní motivací ani není, aby se měnilo pořadí získaných mandátů, ale aby se v příštích volbách podobné věci nestávaly. Ostatně určitým ponouknutím byl i váš příspěvek o jiném případu špatné práce s preferenčními hlasy.

Ovlivnilo podle vás špatné sčítání preferenčních hlasů výsledek voleb?

Je jisté, že to mohlo hrubě ovlivnit výsledek voleb. Jinak by nedošlo k přepočítávání, jak k tomu došel Nejvyšší správní soud. Jsem přesvědčen, že to ovlivnilo výsledek voleb, ovšem ve smyslu zisku mandátů ve Středočeském kraji pro ODS, jiný výsledek ta stížnost nenapadá.

Nejvyšší správní soud bude muset zkontrolovat volební lístky z 915 volebních okrsků Středočeského kraje. Důvodem je stížnost voliče, podle kterého nebyl jeho hlas zohledněný. To je on, Tomáš Novák.

Co člověk musí udělat pro podání stížnosti?

Nejdřív si musíte najít, kam se ta stížnost podává. Na Nejvyšším správním soudu byly odkazy ustanovení zákonů, podle kterých se to podává. Stížnost jsem sepsal bez pomoci právníka. Trvalo to několik bezesných nocí – nebylo to ale jen nad textem, ale i nad daty z Českého statistického úřadu.

Za jak dlouho vám přišla odpověď od Nejvyššího správního soudu?

Podal jsem ji 3. listopadu a odpověď přišla sedmého a týkala se prokázání mojí aktivní legitimace. Volební zákon totiž ne úplně správně počítá s tím, že by si mohl stěžovat někdo, kdo volil na voličský průkaz a volil v jiném okrsku, než je uveden ve stálém voličském seznamu. Ale i v tomto bodě mi nejvyšší správní soud také vyhověl s tím, že si ověřil moji přítomnost na zvláštním volebním seznamu.

Co říkáte na to, že se poprvé v historii budou takto rozsáhle přepočítávat výsledky voleb?

Chtěl bych ocenit odvahu soudu, že vyhověl mému návrhu, který zaměstná nemálo lidí. Ale je správné to přepočítat, protože volební komise zřejmě bohužel nepracovaly správně.

Podstatné ale je, aby se z toho vyvodily nějaké závěry a příště už se tohle nedělo. Proces počítání hlasů by se měl změnit.

A jak by se měl změnit?

Ve chvíli, kdy máte v okrsku sto procent preferenčních hlasů, zadáváte tento výsledek do softwaru Českého statistického úřadu a ten vás neupozorní na to, že by tam byla chyba? Chybí totiž základní kontrolní mechanismy.