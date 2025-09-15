Muž, který zapálil bazén v Českém Krumlově, by měl dostat podmínku. Soud bude pokračovat v listopadu
Dvouletý podmíněný trest s odkladem na tři roky navrhla státní zástupkyně muži, který loni při neodborné likvidaci sršního hnízda zapálil bazén v Českém Krumlově. Interiér plaveckého stadionu pak kompletně shořel, vzniklá škoda měla přesáhnout dvanáct milionů korun. Čtyřiapadesátiletý údržbář si u pondělního soudu vyslechl obžalobu a s výší trestu souhlasil. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osmileté vězení.
Soudní líčení bude pokračovat na začátku listopadu kvůli doplnění znaleckého posudku. „Soudní znalec škodu vyčíslil k letošnímu roku 2025. V trestním řízení se však škoda vždy musí vyčíslit k datu spáchání skutku, což bylo 7. září 2024,“ vysvětluje důvod odročení soudkyně českokrumlovského okresního soudu Martina Erbová.
Muž se podle státní zástupkyně dopustil obecného ohrožení z nedbalosti tím, že nastříkal přípravek na hubení vos a sršňů na hnízdo a stěnu a zapálil ho. Oheň se pak rozšířil do konstrukce střechy.
„Souhlasím s obžalobou a s trestem a nic nerozporuji,“ řekl obžalovaný soudu. Náhradu škody dojedná se zaměstnavatelem po skončení soudu. Stále pracuje na pozici údržbáře ve firmě PRO-SPORT ČK, kterou založilo město a která se o bazén starala.
„Přípravky jsme používali na hubení hmyzu, nějak to vždy fungovalo. Ale sršáň zaletěl do dětských sprch, což mi nahlásili kolegové, a já měl před očima, jak sršáň utočí na děti ve sprše a jelikož nedošlo k vyhubení nastříkáním, tak jsem se snažil důsledně zahubit sršány, aby nedošlo k ničemu jinému, což ovlivnilo celé mé jednání, takže jsem použil radikálnější metody hubení, ale bohužel to dopadlo, jak dopadlo,“ řekl obžalovaný.
Hasiči začali hasit požár v sobotu ráno 7. září a veškerá ohniska zlikvidovali druhý den dopoledne. Oheň prohořel střechou dovnitř a zasáhl kromě nosné konstrukce i interiér bazénu. Kus střechy se propadl do bazénu. Hasiči museli rozbít skleněnou stěnu. Oheň také zasáhl vnější dřevěné obložení. Na místě zasahovalo 22 hasičských jednotek, vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu.
Výstavba akvacentra
Demolice torza vyhořelého plaveckého bazénu ještě nezačala. Vedení města sice vybralo firmu, která práce provede, ale jeden z uchazečů výběrového řízení podal dvě námitky. Radní je zamítli a čekali, jestli podá také podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Protože to neudělal, vedení města může tento týden podepsat smlouvu s vybraným uchazečem, potvrdil místostarosta Zbyněk Toman z ODS, který kandiduje v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny za koalici Spolu. Demolice by podle Tomana měla být hotová do konce podzimu, náklady budou 1,9 milionu korun.
Radnice zároveň připravuje výstavbu třípatrového akvacentra s venkovním areálem. Do konce roku chce mít město vypracovanou knihu standardů, poté může hledat zhotovitele v systému design and build. V polovině příštího roku by radnice mohla mít stavební povolení a začít stavět. Areál by mohl být hotový v létě 2028. Odhad nákladů je 570 milionů korun bez DPH.