Muži, který je zodpovědný za požár prodejny Penny, hrozí šestiletý trest. Způsobil 48milionovou škodu

Státní zástupce obžaloval mladíka podezřelého z toho, že v listopadu 2022 způsobil požár prodejny Penny Market v Chodově na Sokolovsku. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize. Tehdy osmnáctiletý muž si chtěl u prodejny dobít mobil. Zapadl mu ale mezi vozíky a při snaze se k němu dostat způsobil požár. Prodejna následně shořela téměř do základů. Chodov 14:07 1. února 2024

Úplným vyhořením prodejny vznikla škoda 48 milionů korun. Rozsáhlý požár poškodil i osm aut zaparkovaných poblíž prodejny

Škoda na objektu byla 48 milionů korun, další půlmilionovou škodu způsobil požár na okolních autech, uvedla tehdy policie. Mladému muži hrozí až šestiletý trest.

Okresní státní zástupce Petr Havliček ve čtvrtek řekl, že muž byl obžalován z poškození cizí věci podle čtvrtého odstavce. Ten se týká případů, kdy pachatel způsobí svým činem škodu velkého rozsahu.

Mladík podle policie přišel nad ránem k prodejně, kde si chtěl v prostoru nákupních košíků nabít mobil. Vylezl na košíky a chtěl využít zásuvky nad vozíky.

„Telefon mu měl ovšem spadnout a propadnout do jednoho z nákupních košíků. Vzhledem k tomu, že košíky byly do sebe zasunuté, tak se mu nedařilo mobilní telefon vytáhnout. Po chvíli se pokusil košíky rozpojit, ovšem neměl u sebe mince a ani to se mu tedy nepovedlo. Následně měl mladík plynovým zapalovačem začít vytvářet díru v boční části plastového nákupního košíku, kterou si chtěl poté mobilní telefon vytáhnout,“ popsal tehdy policejní mluvčí konání obviněného muže.

Plastové části několika nákupních košíků ale vzplály a oheň se rozšířil na dřevěnou konstrukci střechy nad vozíky a odtud pak na prodejnu. Úplným vyhořením prodejny vznikla škoda 48 milionů korun. Rozsáhlý požár poškodil i osm aut zaparkovaných poblíž prodejny.

Podle policejního vyšetřování byl mladík pod vlivem alkoholu. Požár se zprvu snažil hasit svou mikinou. Pak doběhl k nejbližšímu panelovému domu a klepal na okna v přízemí, aby lidé zavolali hasiče. To nakonec jeden z nájemníků udělal. Mladík pak utekl domů, kriminalisté ho z kamerových záznamů ztotožnili a zadrželi.